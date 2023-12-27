У грудні 2023 року Україна залучила $5 млрд грантів від міжнародних партнерів

У грудні 2023 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло близько $5 млрд зовнішнього фінансування. Грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали 11% із загального обсягу фінансової допомоги. Про це йдеться у повідомленні міністерства фінансів.