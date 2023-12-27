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27 грудня 2023, 18:01

У грудні 2023 року Україна залучила $5 млрд грантів від міжнародних партнерів

У грудні 2023 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло близько $5 млрд зовнішнього фінансування. Грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали 11% із загального обсягу фінансової допомоги. Про це йдеться у повідомленні міністерства фінансів.

У грудні 2023 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло близько $5 млрд зовнішнього фінансування.
Фото: depositphotos

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Основні донори

  • Японія — $2,2 млрд (пільгове фінансування та гранти);
  • ЄС — $1,6 млрд (пільгове фінансування);
  • Міжнародний валютний фонд — близько $900 млн (пільгове фінансування);
  • Норвегія — $190 млн (грант);
  • Німеччина — $55 млн (грант);
  • США — $50 млн (грант);
  • Швейцарія — $20 млн (грант);
  • Світовий банк — $8 млн (пільгове фінансування).

Спрямування допомоги

Залучена міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення оплати праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я, гуманітарні потреби, а також забезпечення соціального захисту населення.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Робин Гуд
Робин Гуд
27 грудня 2023, 18:18
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У грудні 2023 року Україна залучила $5 млрд грантів від міжнародних партнерів

Заголовок неправдивый. «Гранты» — это, как правило, средства, которые не нужно возвращать, выданные под конкретную цель. Кредиты (в т.ч. т.н. «пільгове фінансування») — это средства, которые придётся возвращать.

5 млрд $ — это на 90% кредиты, лишь небольшая часть гранты. Поэтому тот кто писал этот заголовок к новости — вводит в заблуждение.
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