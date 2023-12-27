Tether викарбувала 1 млрд USDT у «запас»

Tether викарбувала додатковий 1 млрд стейблкоїнів USDT у мережі Ethereum . Про це пише ForkLog.

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Генеральний директор фірми Паоло Ардоіно пояснив призначення цих монет. За його словами, це була авторизована, але поки не випущена трансакція.

Нові «стабільні монети» використовують «як запаси для запитів на випуск наступного періоду і мережевих свопів», уточнив він.

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«Ці токени не є частиною загальної ринкової капіталізації USDT, оскільки ще не випущені в обіг», — йдеться в розділі «поширених запитань» Tether.

Згідно з даними Tether Transparency, станом на 26 грудня на Ethereum «авторизовано, але не випущено» близько 925 млн USDT.

Загалом із січня Tether випустила близько $16 млрд USDT. На момент написання статті капіталізація стейблкоїна становить $91,4 млрд (CoinGecko).