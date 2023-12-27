Хешрейт біткоїна оновив історичний максимум

Хешрейт біткоїна оновив максимум, у понеділок його значення становило 544,6 EH/s. Про це пише ForkLog.

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Хешрейт криптовалют це загальна обчислювальна потужність мережі криптовалюти або кількість хешей в секунду, що обчислюються пристроєм для майнінгу.

Хешрейт прямо пропорційний до прибутковості майнера або майнінгового пулу. Чим вищий хешрейт майнера, тим вища швидкість видобутку блоку та шанс на отримання винагороди за його створення.

Напередодні складність майнінгу біткоїна оновила максимум на позначці 72,01 T. Корельований з обчислювальною потужністю мережі показник протягом року збільшувався за підсумками 20 перерахунків із 27.

Джерело: Blockchain.com