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27 грудня 2023, 15:46

Apple оскаржує заборону на продаж смарт-годинників у США

Компанія Apple оскаржує у суді рішення про заборону імпорту і продажу смарт-годинників Apple Watch Series 9 і Ultra 2 у США на підставі скарги фірми Masimo. Про це пише Reuters.

Компанія Apple оскаржує у суді рішення про заборону імпорту і продажу смарт-годинників Apple Watch Series 9 і Ultra 2 у США на підставі скарги фірми Masimo, пише Reuters.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниПозиція AppleУ вівторок технологічний гігант також подав екстрений запит до апеляційного суду Федерального округу США з проханням скасувати заборону.
Фото:apple.com

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Позиція Apple

У вівторок технологічний гігант також подав екстрений запит до апеляційного суду Федерального округу США з проханням скасувати заборону.

Apple попросила призупинити дію заборони, принаймні доти, доки митна та прикордонна служба США не вирішать, чи порушують оновлені версії її годинника патенти Masimo, а також доки суд розглядає запит компанії.

За словами представників Apple, митниця має ухвалити рішення 12 січня.

«Ми категорично не згодні з рішенням ITC і постановою про виключення, що випливає з нього, і вживаємо всіх заходів, щоб якнайшвидше повернути Apple Watch Series 9 і Apple Watch Ultra 2 покупцям у США», — йдеться у заяві Apple.

Читайте: Apple припинить продаж Apple Watch Series 9 та Ultra 2 через порушення патенту

Минулого тижня Комісія з міжнародної торгівлі США (ITC) відхилила прохання Apple про припинення заборони під час апеляційного процесу та виступила проти прохання Apple до Федерального округу про припинення заборони у судовій заяві у вівторок.

Аналітики вважають, що потенційна апеляція Apple може відтермінувати винесення остаточного вердикту у справі ITC приблизно ще на рік.

Передісторія

>Masimo звинуватила Apple у тому, що вона вкрала її технологію пульсоксиметрії та впровадила у популярні Apple Watch. Функція вимірювання кисню в крові вперше була додана до Apple Watch у 2020 році в моделі Series 6. У той час вирувала пандемія коронавірусу.

Apple призупинила продажі свого смарт-годинника Series 9 і Ultra 2 в США. Техногігант програв патентний позов про сенсор кисню в крові, встановлений у цих пристроях, і тепер намагається врятувати сегмент, що дає $17 млрд виручки. Заборона не стосується дешевшої моделі Apple Watch SE, вона продовжить продаватися.Адміністрація президента США Джо Байдена у вівторок, 26 грудня, відмовилася накласти вето на рішення про заборону імпорту та продажу Apple Watch на підставі скарги компанії Masimo, що займається технологіями медичного моніторингу. Згідно зі звітом компанії, бізнес Apple з виробництва пристроїв, товарів для дому та аксесуарів, що включають Apple Watch, навушники AirPods та інші продукти, у третьому кварталі 2023 року приніс дохід у розмірі $8,28 млрд.

Джерело: Мінфін
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