Apple припинить продаж Apple Watch Series 9 та Ultra 2 через порушення патенту

Компанія Apple змушена припинити продаж своїх флагманських смарт-годинників Apple Watch Series 9 та Ultra 2 у США. Причиною стала заборона Комісії з міжнародної торгівлі (ITC), яка винесла рішення на користь компанії Masimo Corp., яка заявила, що Apple порушила її патенти на технологію вимірювання рівня кисню в крові. Про це повідомляє Bloomberg.

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Заборона продажу Apple Watch

Заборона набуде чинності на різдво — 25 грудня, і Apple вже почала підготовку до її виконання. Компанія планує припинити продаж заборонених годинників на своєму веб-сайті в четвер, а потім прибрати їх із приблизно 270 торгових точок до 24 грудня.

Apple вивчає можливі обхідні шляхи, зокрема виправлення програмного забезпечення. Інженери прагнуть внести зміни до алгоритмів пристрою, що вимірює рівень кисню в крові. Однак, якщо заборона збережеться, Apple може бути змушена внести зміни в апаратне забезпечення годинників.

Заборона завдає серйозного удару по Apple, оскільки сегмент смарт-годинників є одним із найбільш актуальних у компанії. У 2022 році Apple Watch принесли $17 млрд виручки.

Як реагують акції

На тлі заборони акції Apple впали менш ніж на 1% у понеділок, але у вівторок, 19 грудня, папери майже відновились.

На момент написання новини, вартість становила $196.

Акції Masimo у понеділок зросли на 3,2%, а у вівторок почали падати.

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