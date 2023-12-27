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27 грудня 2023, 12:26

Податок на авто: Де в Європі найдорожчі автомобілі, а де найдешевші

Туреччина вирізняється найбільшим податковим навантаженням на власників приватного автотранспорту в Європі, тоді як значно заможніші Франція та Люксембург пропонують громадянам істотно вигідніші умови купівлі авто. Але тут важливо знати про низку нюансів. Про це пише «УНІАН» з посиланням на Euronews.

Туреччина вирізняється найбільшим податковим навантаженням на власників приватного автотранспорту в Європі, тоді як значно заможніші Франція та Люксембург пропонують громадянам істотно вигідніші умови купівлі авто.
Фото: depositphotos

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ПДВ при купівлі нових автомобілів

Зазначається, що податки, пов’язані з придбанням, реєстрацією та використанням транспортних засобів, традиційно були просто одним з джерел поповнення державного бюджету. Так, у більшості країн Європи, зокрема і в Туреччині, люди платять близько 20% ПДВ при купівлі нових автомобілів. Лише в деяких країнах ця ставка значно вища — 27% в Угорщині та 25% у Швеції, Данії і Хорватії.

Інфографіка: euronews.com

Але сьогодні європейські уряди також використовують оподаткування автотранспорту для того, аби необхідним чином коригувати поведінку споживачів, підштовхуючи їх до певних дій, які сприяють захисту екології. Тож основною причиною великої різниці в цінах на авто в різних країнах є не ПДВ, а інші податки, збори та бонуси, які орієнтовані в першу чергу на популяризацію екологічних авто.

Наприклад, електромобіль категорії «А» (позашляховик/хетчбек з двигуном потужністю 150 кВт (204 к.с.), ємністю батареї 58 кВт-год, споживання 17 кВт-год/100 км, вагою 1730 кг, і запасом ходу батареї понад 400 км) в більшості країн Європи коштує від 31 до 39 тисяч євро.

Але у Франції він коштує в середньому близько 26,9 тисяч євро, а у Туреччині — 59,1 тисячу.

Така різниця в цінах пояснюється тим, що у Франції передбачено величезний «зелений бонус» при купівлі електромобіля, коли держава фактично компенсує частину вартості нового електромобіля та усі передбачені податки. В інших країнах цей бонус менший, тож підсумкова ціна авто є вищою. А от у Туреччині навпаки є великі податки на купівлю машини (окрім ПДВ сплачуються податки «на розкіш»), але відсутні бонуси для покупців електромобілів.

Із машинами, що мають двигун внутрішнього згоряння, загальна динаміка схожа, хоча податки значно вищі, ніж на електромобілі. Так, у Туреччині автомобіль із ДВЗ вартістю близько 47,5 тисяч євро після сплати усіх податків обійдеться власнику аж у 179,2 тисячі євро.

В країнах ЄС податки менші, але теж досить відчутні. Згадане авто у Данії коштуватиме 146,7 тисяч євро, в Нідерландах — 122,8. А найдешевшим таке авто буде у Швеції — усього 59,3 тисячі євро.

Джерело: Мінфін
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