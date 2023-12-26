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26 грудня 2023, 19:23

Київський метрополітен розірвав договір на будівництво метро на Виноградар. У Кличка пояснили, що буде далі

Київський метрополітен розірвав договір на будівництво гілки метро на Виноградар через зрив термінів будівництва. Про це йдеться на сторінці закупівлі в Prozorro.

Київський метрополітен розірвав договір на будівництво гілки метро на Виноградар через зрив термінів будівництва.
Фото: facebook.com/kyivmetro

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Зазначається, що умовами договору було визначено право замовника відмовитися від угоди та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що виконати їх в строк договору неможливо.

«Враховуючи це, „Київський метрополітен“ відмовляється від зобов’язань у частині виконання будівельних робіт за договором, про що повідомлено підрядника», — йдеться в обґрунтуванні.

Раніше підряднику з урахуванням авансу було перераховано 4 млрд грн. Тепер цей аванс підрядник «Київметробуд» має повернути.

Що кажуть у Кличка

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в інтерв'ю ЕП заявив, що КП «Київський метрополітен» проведе новий тендер на продовження будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену в сторону житлового масиву Виноградар.

Чинний генпідрядник «Київметробуд», який виграв тендер у 2018 році, запропонувавши 5,98 млрд грн, перебуває у глибокій кризі. Компанія пережила корпоративний конфлікт та звільнила більшу частину співробітників.

«Наскільки я розумію, (від „Київметробуду“ не залишилось, ред.) практично нічого. Ми будемо змінювати виконавця і продовжувати роботу», — сказав Поворозник.

За словами першого заступника, замовник будівництва оцінить і заактує виконані роботи. Виявлені факти зловживань будуть передані правоохоронним органам, які вже відкрили кримінальні провадження щодо «Київметробуду».

Метро на Виноградар

У липні 2018 року Київська міська державна адміністрація затвердила проєкт будівництва ділянки метро зі станції «Сирець» до житлового масиву Виноградар. Під час першої черги будівництва планували з'єднати станцію «Сирець» із новоствореною станцією «Проспект Правди», звести ще одну станцію — «Мостицьку» — та вилкове відгалуження до станції «Виноградар».

Першу чергу будівництва планували виконати за 36 місяців — до кінця 2019 року. Разом із новою ділянкою метро в Подільському районі планують створити електродепо.

Дату відкриття метро на Виноградар переносили вже кілька разів. На початку вересня «Київметробуд» попросив перенести термін закінчення першої черги будівництва на 2023 рік.

У лютому 2023 року «Київметробуд» відновив будівництво метро на Виноградар, проте активне будівництво не велося з осені 2023 року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Робин Гуд
Робин Гуд
26 грудня 2023, 19:46
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Многолетнее строительство двух станций метро, которые Кличко ещё несколько лет назад обещал открыть и приходил «с лопатой» чтобы показать что работа «якобы идёт» — вопиющий символ коррупции. Странно что только сейчас зашевилились, если компания должна была закончить работы до конца 2019 года — видимо выгодно было ещё потянуть для очередных коррупционых схем.

Деньги, конечно же, никто возвращать не будет. И метро вряд ли будет достроено в обозримом будущем. Но главное сейчас найдут очередного «подрядчика» и выделят на это много денег — в очередной раз (причём во время войны сейчас это важно сделать). История ничему не учит.
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