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26 грудня 2023, 18:07

НБУ ввів в обіг срібну пам'ятну монету на честь Архістратига Михаїла (фото)

Національний банк 26 грудня ввів в обіг пам'ятну монету на честь Архістратига Михаїла. Монета має номінал 10 гривень і виготовлена зі срібла 999 проби. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк 26 грудня ввів в обіг пам'ятну монету на честь Архістратига Михаїла.
Фото: НБУ

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«Це вже не перша наша монета, присвячена Архангелу Михаїлу. Воно й не дивно. Адже присвячені йому монети з року в рік користуються великою популярністю», — йдеться в повідомленні НБУ.

Реверс

На реверсі монети зображено Архістратига Михаїла; його меч і німб — оздоблені локальною позолотою; по колу — напис: «…За нас і душі праведних, і сила Архістратига Михаїла» (рядки з поеми Т. Шевченка «Гайдамаки»), для якого використано шрифт «ChebanykSansN.2017 © VasylChebanyk».

Аверс

На аверсі на тлі патерну зі стилізованих давньоруських київських гривен (вагової, лічильної та монетної одиниці) розміщено стилізований лавровий вінок, у центрі якого — логотип НБУ.

Характеристики

  • Монета виготовлена зі срібла 999 проби.
  • Номінал — 10 гривень.
  • Маса в чистоті - 31,1 г (одна тройська унція).
  • Тираж — до 10 000 штук.

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Де придбати

Придбати пам'ятну монету на честь Архістратига Михаїла можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку.

Крім того, монета буде поступово реалізовуватися і банками-дистриб'юторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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