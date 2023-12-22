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22 грудня 2023, 9:34

НБУ презентував набір пам’ятних монет зі срібла незвичної форми (фото)

Голова НБУ Андрій Пишний спільно із заступником голови місії США в Україні Робертом Нідемом презентували набір пам’ятних монет «Щедрик — колядка дзвонів». Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Голова НБУ Андрій Пишний спільно із заступником голови місії США в Україні Робертом Нідемом презентували набір пам’ятних монет «Щедрик — колядка дзвонів».
Фото: НБУ

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Набір із трьох срібних пам’ятних монет «Щедрик — колядка дзвонів» продовжує серію «Українська спадщина» та присвячений одному з національних музичних символів України — всесвітньовідомій колядці «Щедрик» в обробці композитора Миколи Леонтовича.

«Уперше в українській нумізматиці ми обрали для монети форму дзвоника. Адже саме мелодія „Щедрика“ нагадує передзвін, а американська версія цієї всесвітньовідомої пісні зветься „Колядка дзвонів“.Синергія та єднання двох культур — української та американської — сприяли створенню композиції, яка тепер є символом Різдва в усьому світі», — зазначив Пишний.

Дизайн монет

Кожна з трьох монет, що входять до набору, виконана у формі дзвоника, має номінал 10 гривень та виготовлена зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті — 31,1 г (кожна).

На аверсі центральної монети набору зображено вертеп з різдвяною зіркою — культурний феномен, що зберігає глибокі історичні українські традиції.

На аверсі двох інших монет розміщені збірні композиції янголів, що символізують чистоту, силу, Божу допомогу, захист та світло свята Різдва, а також рядки з пісні «Щедрик».

На реверсі центральної монети розміщено стилізовану композицію першого виконання «Щедрика» хором під проводом диригента Олександра Кошиця у 1922 році у Карнеґі-холі, над хором — силует ластівки, яка є головним персонажем пісні.

На реверсі двох інших монет зображено стилізовані кольорові прапори України та США, композицію з історичних культових споруд Києва і Нью-Йорка та золотисте мереживне тло з дзвониками, що символізує наповнення простору чарівними звуками мелодії колядки.

Монети з набору щедро оздоблені тамподруком (кольоровий друк), локальною позолотою (вміст золота в чистоті не менше ніж 0,003 г) і вставками камінчиків (кубічний оксид цирконію діаметром 1,5 мм).

Їх дизайн створили художники мистецької групи «АртТріум»: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Де придбати

Придбати набір пам’ятних монет «Щедрик — колядка дзвонів» можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку. Тираж набору — до 5 000 штук.

Крім того, монета буде поступово реалізовуватися і банками-дистриб'юторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк) у 2024 році.

Про початок реалізації Національний банк та банки-дистриб'ютори інформуватимуть клієнтів додатково.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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