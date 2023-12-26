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26 грудня 2023, 19:05

Оплата карткою в маршрутках: у Кличка відповіли на петицію киян

Київська влада дала відповідь на петицію містян, в якій просили встановити в маршрутках валідатори для безконтактної оплати проїзду. Текст відповіді опублікували на сайті КМДА.

Київська влада дала відповідь на петицію містян, в якій просили встановити в маршрутках валідатори для безконтактної оплати проїзду.

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З відповіді мерії зрозуміло, що влада не буде встановлювати валідатори, а перевізники самостійно повинні організувати таку систему оплати послуг.

У листі зазначається, що впровадження безготівкової оплати проїзду в маршрутних таксі можливе лише за умови приєднання перевізників до АСОП — автоматизованої системи оплати проїзду.

«Виконавчий орган Київської міської ради веде перемовини з перевізниками приватної форми власності, що обслуговують автобусні маршрути, щодо необхідності приєднання до автоматизованої системи оплати проїзду (АСОП)», — йдеться у відповіді.

Нагадаємо, що петиція киян про встановлення валідаторів набрала 6 тис голосів 1 грудня.

Раніше «Мінфін» писав про те, що на деяких маршрутках у Київській області почали приймати безготівковий розрахунок картою.

Читайте також: У листопаді банки ввезли в Україну готівкову валюту на $1 млрд

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+14
stas12345
stas12345
26 грудня 2023, 19:07
#
Дайте угадаю, не на часи
+
0
Три літри
Три літри
26 грудня 2023, 20:17
#
Тут як раз Монобанк запустив свою оплату проїзду через QR-код, а Мінфін вже тиждень «не може» помітити новину.
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