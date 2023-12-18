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18 грудня 2023, 15:27

У київських маршрутках почали приймати банківські картки

На деяких маршрутках у Києві та області почали приймати безготівковий розрахунок картою. Про це повідомляє пресслужба Приватбанку у Telegram-каналі PrivatBank insider.

На деяких маршрутках у Києві та області почали приймати безготівковий розрахунок картою.

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Приватбанк та Visa під час спільного заходу, присвяченого інноваціям для підтримки малого бізнесу в Україні, представили нове мобільне платіжне рішення на базі додатку «Термінал» для перевізників, що забезпечує зручність та доступність безконтактних платежів для громадського транспорту.

Технологія безконтактних платежів на базі додатку «Термінал» для транспорту відкрито для всіх перевізників та вже працює у маршрутних таксі Києва та області.

Список маршрутів:

  • 20 автобусів маршруту № 368 м. Контрактова — Боярка
  • 18 автобусів маршруту № 820 м. Контрактова — Вишневе
  • 10 автобусів маршруту № 805 м. Вокзальна — Вишневе

Додаток для Android та iPhone дає можливість підприємцям та малому бізнесу приймати безготівкові платежі зі смартфону, без додаткового обладнання — POS-терміналів, зчитувачів карток, QR кодів чи іншого.

«Термінал» дає не лише можливість приймати платежі, а й фіксувати грошові операції за допомогою програмного PPO, створювати та фіскалізувати чеки, передавати інформацію до податкової — все це можна зробити зі смартфону.

Кількість трансакцій, які проходять через мобільні термінали «Приватбанку», нині досягає 6,5 млн на місяць на загальну суму понад 2,7 млрд грн.

Читайте також: Приватбанк підзарядить малий бізнес разом з «Терміналом»

Джерело: Мінфін
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