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26 грудня 2023, 18:20

Китай за розміром ВВП може обігнати США у 2037 році

Обсяг економіки Китаю у 2037 році може перевищити ВВП США у 2037 році, йдеться у доповіді британського Центру економічних та ділових досліджень (Centre for Economics and Business Research — CЕВR). У минулорічному прогнозі йшлося, що цього не станеться «як мінімум до 2036 року».

Обсяг економіки Китаю у 2037 році може перевищити ВВП США у 2037 році, йдеться у доповіді британського Центру економічних та ділових досліджень (Centre for Economics and Business Research — CЕВR).
Фото: depositphotos

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Що відомо

Згідно з доповіддю, у 2026 році Німеччина може втратити третє місце у списку найбільших економік світу через низькі темпи зростання ВВП. На третє місце, за прогнозами CЕВR, стане Японія, на четверте — Індія.

До 2035 року, ймовірно, економіка Індії становитиме $10 трлн і країна займе третє місце.

У 2038 році частка країн Європи від загальносвітового ВВП, як очікує на CЕВR, складе 19,2%. У прогнозах минулих років цей показник сягав 33,5%. Частка країн Азії, навпаки, зросте з 20,8 до 33,9%, вважає центр.

Читайте: Китай готується до рецесії: як це вплине на Україну

Джерело: Мінфін
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