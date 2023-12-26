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26 грудня 2023, 14:19

Венчурні інвестиції в криптоіндустрію впали на 68% у 2023 році

Венчурні інвестиції в блокчейн-стартапи в 2023 році становили $10,7 млрд, що на 68% менше, ніж роком раніше ($33,3 млрд), пише The Block, передає ForkLog.

Венчурні інвестиції в блокчейн-стартапи в 2023 році становили $10,7 млрд, що на 68% менше, ніж роком раніше ($33,3 млрд), пише The Block, передає ForkLog.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниБільшість інвестицій було здійснено в першому півріччі року, після чого обсяги фінансування різко скоротилися.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Більшість інвестицій було здійснено в першому півріччі року, після чого обсяги фінансування різко скоротилися. У листопаді, на тлі відновлення ринку, знову намітилися ознаки пожвавлення ділової активності.

Частка угод, укладених на ранніх стадіях розвитку, збільшилася порівняно з попереднім роком, коли більше коштів надходило у відносно зрілі проєкти.

Попри спад у 68%, 2023 рік виявився третім за обсягом інвестицій відносно попередніх періодів:

Джерело: The Block Research

Серед найбільш популярних сфер для венчурних інвестицій у блокчейн-технології в 2023 році були:

  • NFT
  • Геймінг
  • Інфраструктура
  • Web3

Дослідники очікують у прийдешньому році пожвавлення активності у венчурній сфері (як за обсягами, так і за кількістю угод). Свій прогноз вони аргументують «недавніми змінами цін і очікуваними бичачими трендами» на ринку. У листопаді обсяг венчурних інвестицій у криптокомпанії зріс на 179%.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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JWT
JWT
26 грудня 2023, 16:32
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Бо всі подуріли на ШІ, нічого, скоро і там погорять.
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