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26 грудня 2023, 15:20

Один з найбільших банків Франції Societe Generale розпродає залишки російського бізнесу

Один із найбільших французьких банків Societe Generale продає частки свого російського бізнесу вартістю приблизно $75 млн. Про це повідомляє Bloomberg.

Один із найбільших французьких банків Societe Generale продає частки свого російського бізнесу вартістю приблизно $75 млн.

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Societe Generale ще у квітні минулого року вирішив вийти з росії. Спочатку один з лідерів банківського сектору Франції продав свою частку у «Росбанку» та його страхових дочірніх компаній мільярдеру Володимиру Потаніну.

Тепер SocGen вирішив позбутися від часток в деяких з найбільших компаніях країни. Викупить їх той самий «Росбанк». Йдеться про невеликі пакети акцій ПАТ «Газпром», виробника рафінованого нікелю ПАТ «ГМК «Норільський нікель», нафтових компаній ПАТ «Лукойл» і ПАТ «Роснефть», а також 20 інших холдингів.

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Джерело: Мінфін
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