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26 грудня 2023, 13:58

Укрпошта вперше з 2002 року доставила міжнародні посилки залізницею

Вперше з 2002 року Укрпошта прийняла міжнародну пошту через транспортування вантажними залізничними вагонами. Це стало можливим завдяки Укрзалізниці та пошті Естонії, яка є ключовим транзитним партнером компанії у доставці посилок зі світових маркетплейсів, зокрема китайських онлайн-магазинів, повідомляє пресслужба Укрпошти.

Вперше з 2002 року Укрпошта прийняла міжнародну пошту через транспортування вантажними залізничними вагонами.
Фото: facebook.com/ukrposhta

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«З урахування блокади більшості автомобільних пунктів пропуску на кордонах із Польщею та Словаччиною, а також збільшенням черг на пунктах перепуску, що залишаються відкритими, доставка залізницею дозволяє Укрпошті перетинати кордон, незважаючи на форсмажорні ситуації», — йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що це дозволить доставляти підвищені пікові обсяги після сезонних розпродажів на міжнародних торгівельних майданчиках. На відміну від автомобільних шляхів, при доставці залізницею посилки долають кордон за 1 добу.

Так, у першій тестовій доставці залізницею, Omniva та Укрпошта доставили три вагони із практично 80 тисячами посилок клієнтів зі світових маркетплейсів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
26 грудня 2023, 16:32
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Ура нарешті посилка доїде за два місяці.
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