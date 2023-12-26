Укрпошта вперше з 2002 року доставила міжнародні посилки залізницею

Вперше з 2002 року Укрпошта прийняла міжнародну пошту через транспортування вантажними залізничними вагонами. Це стало можливим завдяки Укрзалізниці та пошті Естонії, яка є ключовим транзитним партнером компанії у доставці посилок зі світових маркетплейсів, зокрема китайських онлайн-магазинів, повідомляє пресслужба Укрпошти.

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«З урахування блокади більшості автомобільних пунктів пропуску на кордонах із Польщею та Словаччиною, а також збільшенням черг на пунктах перепуску, що залишаються відкритими, доставка залізницею дозволяє Укрпошті перетинати кордон, незважаючи на форсмажорні ситуації», — йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що це дозволить доставляти підвищені пікові обсяги після сезонних розпродажів на міжнародних торгівельних майданчиках. На відміну від автомобільних шляхів, при доставці залізницею посилки долають кордон за 1 добу.

Так, у першій тестовій доставці залізницею, Omniva та Укрпошта доставили три вагони із практично 80 тисячами посилок клієнтів зі світових маркетплейсів.