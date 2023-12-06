Укрпошта вводить в обіг благодійну поштову марку «Подарунки Святого Миколая» (фото)

6 грудня Україна вперше відзначає День святого Миколая. З цього приводу Укрпошта презентувала благодійну поштову марку «Подарунки Святого Миколая». Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

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Деталі

Погашення спеціальним штемпелем «Перший день» проходить в Києві на правому і лівому берегах міста: на головпоштамті, який знаходиться на Майдані Незалежності, і на Лівобережному поштамті.

Спецпогашення відбувається у всіх регіонах України. Водночас з цим, штемпелі тимчасово окупованих територій, А Р Крим та м. Севастополя працюватимуть на Київському головпоштамті; штемпель Луганської області прикріплено до міста Добропілля (Донецька область).

Вартість

За повідомленням пресслужби, тираж поштової марки складає 600 тисяч примірників. Марка з номіналом М коштує 18 грн і відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа масою до 250 г у межах України. До цієї вартості додається +5,00 грн в якості благодійної складової. Ціна маркового аркуша — 115 грн.

Також повідомляється, що до поштової марки «Укрпошта» за традицією випустила конверт «Перший день» та художню картку.