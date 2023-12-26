В НБУ кажуть, що довіра українців до гривні зберігається. Доларизація впала

Частка валютних коштів — найнижча за два десятиліття. Рівень доларизації коштів клієнтів стабільно знижується. Про це йдеться у «Звіті про фінансову стабільність» НБУ .

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Зниження доларизації

У листопаді він становив 31.9%, що співмірно показнику перед повномасштабним вторгненням. Відтоді частка валютних вкладів одномоментно зросла через коригування валютного курсу в липні 2022 року.

Тривалий тренд до скорочення ролі валютного фондування має ринкові передумови. Депозити в іноземній валюті залишаються для населення менш привабливим, адже дохідність гривневих вкладів є помітно вищою і компенсує ризики девальвації.

Можливості банків інвестувати валютні кошти теж вкрай обмежені з огляду на слабкий попиту на кредити в іноземній валюті та незначну потребу уряду у валютних залученнях із внутрішнього ринку.

Тож помірні коливання курсу надалі не зупинять тенденцію до дедоларизації, якщо не буде значних потрясінь.