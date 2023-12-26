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26 грудня 2023, 10:57

В НБУ кажуть, що довіра українців до гривні зберігається. Доларизація впала

Частка валютних коштів — найнижча за два десятиліття. Рівень доларизації коштів клієнтів стабільно знижується. Про це йдеться у «Звіті про фінансову стабільність» НБУ.

Частка валютних коштів — найнижча за два десятиліття Рівень доларизації коштів клієнтів стабільно знижується.
Фото: depositphotos

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Зниження доларизації

У листопаді він становив 31.9%, що співмірно показнику перед повномасштабним вторгненням. Відтоді частка валютних вкладів одномоментно зросла через коригування валютного курсу в липні 2022 року.

Тривалий тренд до скорочення ролі валютного фондування має ринкові передумови. Депозити в іноземній валюті залишаються для населення менш привабливим, адже дохідність гривневих вкладів є помітно вищою і компенсує ризики девальвації.

Можливості банків інвестувати валютні кошти теж вкрай обмежені з огляду на слабкий попиту на кредити в іноземній валюті та незначну потребу уряду у валютних залученнях із внутрішнього ринку.

Тож помірні коливання курсу надалі не зупинять тенденцію до дедоларизації, якщо не буде значних потрясінь.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+136
Bookseller
Bookseller
26 грудня 2023, 11:09
#
Ну это пока не появился новый законопроект о мобилизации… А теперь все может круто измениться… Лично я уже решил, что 12 января у меня заканчивается депозит на 77000 грн, я его снимаю и покупаю наличную валюту. Говорю укрбанкам Прощай!
+
+14
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
26 грудня 2023, 11:48
#
Так і треба, якщо вони почали розповідати, що будуть блокувати рухоме і не рухоме майно…Але краще булоб там зовсім нічого не трумати, ризик великий, а прибуток так собі…
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
26 грудня 2023, 11:57
#
Есть песня, я конечно вам верю, но не очень…
+
+11
Lamo
Lamo
26 грудня 2023, 12:18
#
Типовий клоунський звіт Зевлади — готівкову валюту ніхто не врахував.
+
0
penetrator1963
penetrator1963
26 грудня 2023, 12:33
#
Серьёзно? именно поэтому вчера НБУ тупо от безысходности врубил ручное регулирование курса на уровне 37,39, просто став продажей анлим валюты, когда курс поднялся до 37,55. страна балаболов.
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