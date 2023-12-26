В НБУ розповіли, як змінився попит на житло

Попит на житлову нерухомість зростає, але нижчими темпами, ніж до повномасштабного вторгнення. Про це йдеться у «Звіті про фінансову стабільність» Нацбанку .

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Як змінився попит

Протягом 2023 року кількість угод купівлі-продажу житла зростала. Середня кількість договорів, укладених у другому та третьому кварталі 2023 року, майже наполовину перевищувала середні показники другого півріччя 2022 року.

Однак купівельна активність залишається майже вдвічі нижчою, ніж у середньому протягом 2019−2021 років.

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Попит переважно концентрується на вторинному ринку, населення охочіше купує готове житло в безпечніших регіонах.

Інвестиції в новобудови

Від інвестицій у новобудови стримують як тривалі строки спорудження житла, так і ризики недобудови, що посилюються скрутним станом галузі. Значно зросла частка угод із придбання житла, що фінансуються іпотекою.

Йдеться майже виключно про субсидійоване кредитування за програмою «єОселя».

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У жовтні-листопаді 2023 року частка купленого за позикові кошти житла сягнула найвищих за багато років 5.8%. Більшість кредитів надаються на купівлю житла на вторинному ринку.

З огляду на обмеження кола об'єктів придбання, що передбачені умовами програми, попит за програмою концентрується на готових будовах не старше трьох років. Відповідно роль іпотечного кредитування в цьому вузькому сегменті досить значна.

Відновлення попиту

Відновлення попиту на житло надалі підживлюватиметься зростанням доходів населення. Водночас його стримуватимуть все ще високі безпекові ризики та повільне повернення вимушених мігрантів.

Допоки ринок нерухомості перебуває в дисбалансі, а попит лише відновлюється, інвестиції в нерухомість залишатимуться малопривабливими.