єОселя: Українці взяли іпотечних кредитів на 8 мільярдів

Майже 5 500 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою єОселя на загальну суму понад 8 млрд грн. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Надія Бігун.

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Хто отримав кредит

За словами Бігун, від початку дії програми єОселя українці вже взяли іпотечних кредитів на понад 8 млрд грн. Майже 5,5 тисяч родин змогли придбати за підтримки держави нову квартиру.

«65% іпотечних кредитів отримали військовослужбовці та силовики, 12% — педагоги та науковці, 9% — медики. Нагадаю, що представники цих професій можуть взяти кредит за пільговою ставкою у 3%. Ще 14% кредитів на придбання житла було видано українцям на умовах масової іпотеки — під 7%. Найбільше квартир було придбано в Київській області та у столиці, втім також активно купують житло за іпотечною програмою в Рівненській, Вінницькій, Волинській, Львівській областях, окрім того, можливістю придбати нову квартиру користуються і мешканці Харківської, Миколаївської, Запорізької областей», — зазначила Бігун.

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Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 206 кредитів на 308 млн грн, серед яких:

кредити під 3% отримали 104 військовослужбовці та силовики, 18 педагогів, 17 медиків та 5 науковців;

кредити під 7% отримали 53 українці без власного житла, 7 ВПО, 2 ветерани.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (162 кредитів) та у забудовника (39). Також п’ятеро українців взяли кредити на купівлю квартир, що будуються.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

Київської області — 67;

міста Києва — 36;

Одеської — 12;

Львівської — 11;

Рівненської та Дніпропетровської — по 10.

Нагадаємо

Скористатись програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови.

Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних.

Для інших категорій — учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян — ставка іпотеки становить 7%.

Програма єОселя почала свою роботу в жовтні минулого року. Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифрою та ПрАТ «Укрфінжитло».