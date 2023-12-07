Майже 5 500 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою єОселя на загальну суму понад 8 млрд грн. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Надія Бігун.
єОселя: Українці взяли іпотечних кредитів на 8 мільярдів
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Хто отримав кредит
За словами Бігун, від початку дії програми єОселя українці вже взяли іпотечних кредитів на понад 8 млрд грн. Майже 5,5 тисяч родин змогли придбати за підтримки держави нову квартиру.
«65% іпотечних кредитів отримали військовослужбовці та силовики, 12% — педагоги та науковці, 9% — медики. Нагадаю, що представники цих професій можуть взяти кредит за пільговою ставкою у 3%. Ще 14% кредитів на придбання житла було видано українцям на умовах масової іпотеки — під 7%. Найбільше квартир було придбано в Київській області та у столиці, втім також активно купують житло за іпотечною програмою в Рівненській, Вінницькій, Волинській, Львівській областях, окрім того, можливістю придбати нову квартиру користуються і мешканці Харківської, Миколаївської, Запорізької областей», — зазначила Бігун.
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Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 206 кредитів на 308 млн грн, серед яких:
- кредити під 3% отримали 104 військовослужбовці та силовики, 18 педагогів, 17 медиків та 5 науковців;
- кредити під 7% отримали 53 українці без власного житла, 7 ВПО, 2 ветерани.
Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (162 кредитів) та у забудовника (39). Також п’ятеро українців взяли кредити на купівлю квартир, що будуються.
Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:
- Київської області — 67;
- міста Києва — 36;
- Одеської — 12;
- Львівської — 11;
- Рівненської та Дніпропетровської — по 10.
Нагадаємо
Скористатись програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови.
Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних.
Для інших категорій — учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян — ставка іпотеки становить 7%.
Програма єОселя почала свою роботу в жовтні минулого року. Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифрою та ПрАТ «Укрфінжитло».
Коментарі - 2
Там тоже есть льготные условия в 4%- 5% для разных там льготных категорий — Ай тишников, молодых семей, семей с детьми , военных и т. д.
И вот там возникла проблема — эту льготную ипотеку под такой процент дают ТОЛЬКО в новостройках при покупках у застройщиков . А ТАКАЯ ЖЕ квартира в ЭТОМ ЖЕ ЖК и в ЭТОМ ЖЕ доме , но купленная уже у хозяина квартира , то есть уже вторичный рынок , не подходит под льготную ипотеку .
Там уже не льготный процент 4−6% , а целых 15−20%
И из-за этого возник перекос в цене . Теперь там цены на АНАЛОГИЧНЫЕ квартиры на первичном рынке , даже в состоянии квартиры «после строителей» НА 40% дороже от вторичного.
А мы теперь, на Украине , ни хрена выводов не сделали из этого . У нас 3% ставка только на жилье от застройщиков либо от хозяев , на вторичном рынке, но не старше год постройки дома чем 3 года. Но особенности нашего налогообложения такие , что если ты продаешь жилье владея им менее трех лет то у тебя будут дополнительные налоговые выплаты . То есть из-за налогов на вторичке мало кто будет продавать квартиру моложе 3-ех лет постройки.
И теперь у нас слаживается аналогичная ситуация — квартиры на первичке , подходящие под условия ипотеки «Е оселя» начинают дорожать тупо на ровном месте .
Мля, но ведь можно посмотреть на неудачный пример РФии и подкорректировать . Убрать это требование «до 3-ех лет»