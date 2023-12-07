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7 грудня 2023, 9:33

єОселя: Українці взяли іпотечних кредитів на 8 мільярдів

Майже 5 500 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою єОселя на загальну суму понад 8 млрд грн. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Надія Бігун.

Майже 5 500 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою єОселя на загальну суму понад 8 млрд грн.
Фото: depositphotos

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Хто отримав кредит

За словами Бігун, від початку дії програми єОселя українці вже взяли іпотечних кредитів на понад 8 млрд грн. Майже 5,5 тисяч родин змогли придбати за підтримки держави нову квартиру.

«65% іпотечних кредитів отримали військовослужбовці та силовики, 12% — педагоги та науковці, 9% — медики. Нагадаю, що представники цих професій можуть взяти кредит за пільговою ставкою у 3%. Ще 14% кредитів на придбання житла було видано українцям на умовах масової іпотеки — під 7%. Найбільше квартир було придбано в Київській області та у столиці, втім також активно купують житло за іпотечною програмою в Рівненській, Вінницькій, Волинській, Львівській областях, окрім того, можливістю придбати нову квартиру користуються і мешканці Харківської, Миколаївської, Запорізької областей», — зазначила Бігун.

Читайте: «єОселя»: Скільки українців вже скористалися програмою

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 206 кредитів на 308 млн грн, серед яких:

  • кредити під 3% отримали 104 військовослужбовці та силовики, 18 педагогів, 17 медиків та 5 науковців;
  • кредити під 7% отримали 53 українці без власного житла, 7 ВПО, 2 ветерани.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (162 кредитів) та у забудовника (39). Також п’ятеро українців взяли кредити на купівлю квартир, що будуються.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

  • Київської області — 67;
  • міста Києва — 36;
  • Одеської — 12;
  • Львівської — 11;
  • Рівненської та Дніпропетровської — по 10.

Нагадаємо

Скористатись програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови.

Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних.

Для інших категорій — учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян — ставка іпотеки становить 7%.

Програма єОселя почала свою роботу в жовтні минулого року. Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифрою та ПрАТ «Укрфінжитло».

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

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0
eurousa
eurousa
7 грудня 2023, 11:12
#
І на 1.5 лярди баксів у польші
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Lolik1837
Lolik1837
7 грудня 2023, 11:47
#
Мы с этими «льготными» условиями ипотеки начинаем один в один повторять не очень удачный пример РФ в этом вопросе.

Там тоже есть льготные условия в 4%- 5% для разных там льготных категорий — Ай тишников, молодых семей, семей с детьми , военных и т. д.
И вот там возникла проблема — эту льготную ипотеку под такой процент дают ТОЛЬКО в новостройках при покупках у застройщиков . А ТАКАЯ ЖЕ квартира в ЭТОМ ЖЕ ЖК и в ЭТОМ ЖЕ доме , но купленная уже у хозяина квартира , то есть уже вторичный рынок , не подходит под льготную ипотеку .
Там уже не льготный процент 4−6% , а целых 15−20%

И из-за этого возник перекос в цене . Теперь там цены на АНАЛОГИЧНЫЕ квартиры на первичном рынке , даже в состоянии квартиры «после строителей» НА 40% дороже от вторичного.

А мы теперь, на Украине , ни хрена выводов не сделали из этого . У нас 3% ставка только на жилье от застройщиков либо от хозяев , на вторичном рынке, но не старше год постройки дома чем 3 года. Но особенности нашего налогообложения такие , что если ты продаешь жилье владея им менее трех лет то у тебя будут дополнительные налоговые выплаты . То есть из-за налогов на вторичке мало кто будет продавать квартиру моложе 3-ех лет постройки.

И теперь у нас слаживается аналогичная ситуация — квартиры на первичке , подходящие под условия ипотеки «Е оселя» начинают дорожать тупо на ровном месте .

Мля, но ведь можно посмотреть на неудачный пример РФии и подкорректировать . Убрать это требование «до 3-ех лет»
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