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25 грудня 2023, 18:47

Мінфін хоче змінити оподаткування страховиків

Міністерство фінансів України розробило проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування страхової діяльності в Україні. Про це передає Інтерфакс-Україна.

Міністерство фінансів України розробило проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування страхової діяльності в Україні.

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Документом пропонується виключити з переліку операцій, що не є об'єктом оподаткування ПДВ, операції з надання послуг, пов’язаних зі страховою діяльністю страховими брокерами та страховими агентами, та включити операції з надання інших посередницьких послуг, пов’язаних з реалізацією страхових та/або перестрахувальних продуктів, страховими та/або перестрахувальними брокерами.

У частині податку на прибуток підприємств пропонується введення податку на операції внутрішнього вхідного перестрахування для страховиків, які мають на меті нівелювання «некласичного» страхування та ухилення від сплати податків, а також коригування порядку оподаткування операцій з нерезидентами за договорами страхування для тих, хто виїжджає за кордон, щоб уникнути податкового арбітражу стосовно виплат нерезидентам за договорами страхування.

Згідно з пояснювальною запискою, щодо податку на доходи фізичних осіб законопроєктом пропонується встановити порядок визначення викупної суми за договором страхування при визначенні грошових зобов'язань в іноземній валюті. Також встановити, що сума страхової виплати, що належить вигодонабувачам чи спадкоємцям, оподатковується за правилами та ставками, встановленими для оподаткування спадщини, при цьому вигодонабувач прирівнюється до спадкоємця.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
25 грудня 2023, 19:04
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Ви знов граєте в цю дурацьку гру змішуючи назву видання і міністерство фінансів
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