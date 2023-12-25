Мінфін хоче змінити оподаткування страховиків

Міністерство фінансів України розробило проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування страхової діяльності в Україні. Про це передає Інтерфакс-Україна.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Документом пропонується виключити з переліку операцій, що не є об'єктом оподаткування ПДВ, операції з надання послуг, пов’язаних зі страховою діяльністю страховими брокерами та страховими агентами, та включити операції з надання інших посередницьких послуг, пов’язаних з реалізацією страхових та/або перестрахувальних продуктів, страховими та/або перестрахувальними брокерами.

У частині податку на прибуток підприємств пропонується введення податку на операції внутрішнього вхідного перестрахування для страховиків, які мають на меті нівелювання «некласичного» страхування та ухилення від сплати податків, а також коригування порядку оподаткування операцій з нерезидентами за договорами страхування для тих, хто виїжджає за кордон, щоб уникнути податкового арбітражу стосовно виплат нерезидентам за договорами страхування.

Згідно з пояснювальною запискою, щодо податку на доходи фізичних осіб законопроєктом пропонується встановити порядок визначення викупної суми за договором страхування при визначенні грошових зобов'язань в іноземній валюті. Також встановити, що сума страхової виплати, що належить вигодонабувачам чи спадкоємцям, оподатковується за правилами та ставками, встановленими для оподаткування спадщини, при цьому вигодонабувач прирівнюється до спадкоємця.

Читайте також: Податкова розповіла, до кого завітає з перевірками у 2024 році