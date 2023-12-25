В Україні продовжує дешевшати автогаз

З 22 по 25 грудня середня ціна на скраплений автомобільний газ у мережах АЗС знизилась на 0,41 грн/л, до 30,73 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу «А-95», передає enkorr .

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Як змінилася вартість

На автозаправних станціях Shell автогаз подешевшав на 1,20 грн/л до 29,47 грн/л.

На станціях «Укрнафти» ціна на газ зменшилася на 1,10 грн/л — до 29,90 грн/л.

Мережа U.GO упродовж минулих вихідних знизила ціну на цей вид пального 25 коп./л — до 31,36 грн/л.

Neftek, SOCAR, Marshal знизили ціну на автогаз на 50 коп./л — до 31,49 грн/л (перші дві мережі) до 30,50 грн/л. На АЗС решти мереж він здешевшав на 0,27−1,20 грн/л і тепер продається за 28,90−31,66 грн/л.

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Найбільше газ подешевшав у мережі Ovis — на 1,60 грн/л, до 29,50 грн/л. Найменше — на 8 копійок на літрі — на заправних станціях мережі Amic, де він тепер коштує 31,66 грн/л.