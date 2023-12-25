З 22 по 25 грудня середня ціна в країні на бензин А-95 знизилася на 38 копійок і становить 51,4 грн/л, бензин А-95 преміум здешевшав на 19 копійок — до 54,58 грн/л, а дизельне пальне — на 36 копійок, до 51,65 грн/л. Про це повідомляє еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку «Консалтингової групи «А-95».
25 грудня 2023, 13:11
Ціни на АЗС: пальне та бензин дешевшають
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Як змінилися ціни
На станціях Укрнафти бензини здешевшали на 50 копійок: А-95 — до 49,4 грн/л, А-95+ — до 51,4 грн/л. Ціна на дизпаливо у цій мережі зменшилась на 1 грн, до 49,9 грн/л.
На 1 грн здешевшали бензини у мережі SOCAR, а ДП — на 50 копійок. На станціях АMIC за рахунок святкових акційних пропозицій ціни на пальне зменшились на 2,59−3 грн/л.
Такі мережі як «БРСМ-Нафта», U.GO зменшили ціну на всі види пального на 10−20 копійок.
Джерело: Мінфін
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