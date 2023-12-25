Ціни на АЗС: пальне та бензин дешевшають

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Як змінилися ціни

На станціях Укрнафти бензини здешевшали на 50 копійок: А-95 — до 49,4 грн/л, А-95+ — до 51,4 грн/л. Ціна на дизпаливо у цій мережі зменшилась на 1 грн, до 49,9 грн/л.

На 1 грн здешевшали бензини у мережі SOCAR, а ДП — на 50 копійок. На станціях АMIC за рахунок святкових акційних пропозицій ціни на пальне зменшились на 2,59−3 грн/л.

Такі мережі як «БРСМ-Нафта», U.GO зменшили ціну на всі види пального на 10−20 копійок.