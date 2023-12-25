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25 грудня 2023, 15:42

Нацбанк приїде з перевірками у Райффайзен, Ощад й NovaPay

Національний банк оголосив перелік фінустанов, до яких збирається приїхати на перевірку у наступному році. Перший у списку — Райффайзен Банк. Про це повідомила пресслужба регулятора у понеділок 25 грудня.

Національний банк оголосив перелік фінустанов, до яких збирається приїхати на перевірку у наступному році.

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Перевірятимуться дотримання вимог законодавства України та достатність заходів, що вживаються учасниками платіжного ринку для забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжної інфраструктури.

До переліку об'єктів оверсайту, щодо яких цьогоріч проводитиметься виїзний моніторинг, увійшли:

  • «Райффайзен Банк» (ІІ квартал)
  • ТОВ ФК «Свіфт грант» (ІІІ квартал)
  • Ощадбанк (ІІІ квартал)
  • ТОВ ФК «Нова Пей» (ІV квартал)

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
25 грудня 2023, 16:08
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А в первом квартале?
А в первом квартале мы, после выплаты «плюшек» по итогам 2023 года, будем отдыхать и радоваться жизни! ©
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