Національний банк оголосив перелік фінустанов, до яких збирається приїхати на перевірку у наступному році. Перший у списку — Райффайзен Банк. Про це повідомила пресслужба регулятора у понеділок 25 грудня.
25 грудня 2023, 15:42
Нацбанк приїде з перевірками у Райффайзен, Ощад й NovaPay
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Перевірятимуться дотримання вимог законодавства України та достатність заходів, що вживаються учасниками платіжного ринку для забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжної інфраструктури.
До переліку об'єктів оверсайту, щодо яких цьогоріч проводитиметься виїзний моніторинг, увійшли:
- «Райффайзен Банк» (ІІ квартал)
- ТОВ ФК «Свіфт грант» (ІІІ квартал)
- Ощадбанк (ІІІ квартал)
- ТОВ ФК «Нова Пей» (ІV квартал)
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
А в первом квартале мы, после выплаты «плюшек» по итогам 2023 года, будем отдыхать и радоваться жизни! ©