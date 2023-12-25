В уряді затвердили план реформ управління публічними інвестиціями

Кабінет Міністрів України затвердив Дорожню карту реформування управління публічними інвестиціями. Цей документ був ухвалений на вимогу Світового банку та МВФ, пишуть на сайті Мінфіну.

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Як зазначається у прес-релізі, ця дорожня карта є рамковим документом, що розроблений з урахуванням рекомендацій Світового банку та МВФ, кращих європейських практик, а також потреб у швидкому відновленні і післявоєнній відбудові.

Метою Дорожньої карти є формування контексту, бачення, основних принципів та напрямів побудови цілісної, стійкої та ефективної системи управління публічними інвестиціями, яка забезпечує планування інвестиційних проектів на основі стратегічних пріоритетів та середньострокової бюджетної рамки, здійснення їх відбору відповідно до уніфікованих та прозорих процедур і чітких критеріїв та реалізацію в межах запланованих строків та фінансування.

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