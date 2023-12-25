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25 грудня 2023, 14:44

Комітет монетарної політики НБУ прогнозує зниження облікової ставки наступного року ще на 1-2%

Більшість членів Комітету з монетарної політики Національного банку бачать можливість для додаткового зниження облікової ставки у 2024 році. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Більшість членів Комітету з монетарної політики Національного банку бачать можливість для додаткового зниження облікової ставки у 2024 році.

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Прогноз щодо ставки

На їхню думку, якщо макроекономічна ситуація розвиватиметься близько до базового сценарію й реалізації ключових негативних ризиків вдасться оминути, НБУ матиме змогу продовжити цикл пом’якшення процентної політики.

Водночас важливою передумовою цього є, зокрема, відновлення ритмічності надходження зовнішньої допомоги. Це питання має вирішитися, адже ключові партнери декларують незмінну позицію щодо підтримки України, наголошують в НБУ.

Читайте: НБУ знизив облікову ставку до 15%

Утім, ці члени комітету погоджуються, що в умовах війни Нацбанк має діяти обережно, щоб не підважити макрофінансову стабільність. Для підтримання курсової стійкості та помірної інфляції необхідно й надалі забезпечувати порівняно високу привабливість гривневих інструментів для заощаджень.

«З огляду на це простір для подальшого зниження облікової ставки є незначним. Кілька з учасників дискусії зазначили, що це максимум 1−2 в.п. протягом 2024 року», — йдеться у повідомленні.

Натомість на думку кількох інших членів Комітету монетарної політики, доцільнішим буде збереження облікової ставки незмінною протягом наступного року.

Вони вважають, що невизначеність з міжнародним фінансуванням може провокувати додаткову напругу в інформаційному полі та погіршення настроїв. За таких умов посилюється ризик зниження реальної дохідності гривневих інструментів, що може призвести до переорієнтації вкладників на заощадження у валюті.

«Це посилюватиме тиск на міжнародні резерви та курс гривні. Ураховуючи це, наступного року НБУ доцільно призупинити цикл зниження облікової ставки для підтримання належної привабливості гривневих інструментів для заощаджень», — переконані ці члени КМП.

Джерело: Мінфін
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youknow
25 грудня 2023, 16:37
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