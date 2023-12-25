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25 грудня 2023, 14:12

В monobank знову можна «потрусити» ялинку на потреби ЗСУ

monobank оголосив про новорічний збір на потреби ЗСУ. Для учасників передбачені різноманітні подарунки. Про це повідомив співзасновник фінтеху Олег Гороховський у Telegram.

monobank оголосив про новорічний збір на потреби ЗСУ.

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Як трусити ялинкою

В минулому році monobank придумав неординарний збір під Новий рік. Можна було «потрясти» ялинкою у додатку й з неї випадали гроші, які банк передав військовим. Цього року в monobank вирішили повторити збір.

«Трусите — випадають наші гроші на ЗСУ. А за бажання можете ще й від себе задонатити», — пише Гороховський.

Все як рік тому, але є нововведення. Ялинку тепер можна знайти, натиснувши на іконку над випискою, або спіймавши кота на ракеті.

Подарунки за донати

Для тих, хто візьме участь у зборі, передбачені сюрпризи, а саме:

  • У всіх є шанс витрусити фірмову футболку, шапку або ж platinum-картку з 2 роками безкоштовного обслуговування.
  • Кожен, хто задонатить від 100 грн, отримає унікальний костюм для кота та скін на картку. А ще 5 випадкових донатерів отримають безкоштовний комплект страхування ОСЦПВ та Міні-КАСКО.
  • За донати від 1000 грн розігрують портрет Володимира Зеленського, який Гороховський купив на благодійному аукціоні Української правди за $156 тис.

Українські компанії можуть опинитися на шарі ялинки. Вартість прикраси — 1 млн.грн донату. Rozetka та Аврора вже на ялинці, залишилося ще 3 місця.

«Усе, що натрусите та задонатите, піде на FPV-дрони для 28 ОМБр та 53 ОМБр. Підсумки підіб'ємо 2 січня», — повідомив співзасновник monobank.

Він також додав, що минулого року ялинка зібрала 55 млн.грн.

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Джерело: Мінфін
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