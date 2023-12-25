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25 грудня 2023, 12:46

Байден підписав рекордний оборонний бюджет на 2024 рік. У ньому закладено допомогу для України

Президент США Джо Байден підписав оборонний бюджет на 2024 фінансовий рік, повідомив Білий дім.

Президент США Джо Байден підписав оборонний бюджет на 2024 фінансовий рік, повідомив Білий дім.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниДокумент передбачає виділення $886,3 млрд на профільні програми міністерств оборони та енергетики, державного департаменту США та розвідувальних служб.
Фото:epravda.com.ua

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Документ передбачає виділення $886,3 млрд на профільні програми міністерств оборони та енергетики, державного департаменту США та розвідувальних служб. Це на $28 млрд більше, ніж минулого року.

До бюджету закладено допомогу Україні у розмірі $800 млн.

Закон вводить заборону на укладання по лінії Пентагону контактів з енергетичним сектором РФ, надання Москві інформації в рамках Договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО), якщо Міноборони та держдеп не підтвердять, що така інформація надходить від російської сторони.

Бюджет також передбачає виділення $14,7 млрд на вирішення завдань, пов'язаних із політикою «стримування Китаю», зокрема прискорення постачання озброєнь Тайваню, підготовку його військовослужбовців, нарощування масштабів та частоти проведення в Індо-Тихоокеанському регіоні військових навчань.

Читайте також: Сенат США схвалив оборонний бюджет із засобами підтримки України

Сенат США схвалив проєкт оборонного бюджету 13 грудня.

12 грудня президент США Джо Байден під час зустрічі з главою України Володимиром Зеленським повідомив, що США направлять $200 млн як окрему військову допомогу Україні.

У пакет увійдуть боєприпаси для протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем, високошвидкісні ракети для боротьби з РЛС, комплекс засобів ураження, бар'єри HESCO та запасні частини, допоміжне обладнання.

Джерело: Мінфін
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