Байден підписав рекордний оборонний бюджет на 2024 рік. У ньому закладено допомогу для України

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Документ передбачає виділення $886,3 млрд на профільні програми міністерств оборони та енергетики, державного департаменту США та розвідувальних служб. Це на $28 млрд більше, ніж минулого року.

До бюджету закладено допомогу Україні у розмірі $800 млн.

Закон вводить заборону на укладання по лінії Пентагону контактів з енергетичним сектором РФ, надання Москві інформації в рамках Договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО), якщо Міноборони та держдеп не підтвердять, що така інформація надходить від російської сторони.

Бюджет також передбачає виділення $14,7 млрд на вирішення завдань, пов'язаних із політикою «стримування Китаю», зокрема прискорення постачання озброєнь Тайваню, підготовку його військовослужбовців, нарощування масштабів та частоти проведення в Індо-Тихоокеанському регіоні військових навчань.

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Сенат США схвалив проєкт оборонного бюджету 13 грудня.

12 грудня президент США Джо Байден під час зустрічі з главою України Володимиром Зеленським повідомив, що США направлять $200 млн як окрему військову допомогу Україні.

У пакет увійдуть боєприпаси для протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем, високошвидкісні ракети для боротьби з РЛС, комплекс засобів ураження, бар'єри HESCO та запасні частини, допоміжне обладнання.