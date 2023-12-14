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14 грудня 2023, 10:00

Сенат США схвалив оборонний бюджет із коштами для підтримки України

Сенат Сполучених Штатів схвалив оборонний бюджет США на наступний рік обсягом $886 млрд, у який входять також кошти на підтримку України та Ізраїлю. Про це повідомляє The New York Times, передає Європейська правда.

Сенат Сполучених Штатів схвалив оборонний бюджет США на наступний рік обсягом $886 млрд, у який входять також кошти на підтримку України та Ізраїлю.
Фото:depositphotos

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Деталі

Документ — National Defense Authorization Act — серед іншого, передбачає підвищення заробітних плат для американських військовослужбовців на 5,2%.

Кошти для підтримки України та Ізраїлю, закладені у бюджет — окремі від проєкту про додаткове фінансування на 111 млрд доларів, який застряг у Конгресі.

USA Today уточнюють, що бюджет передбачає $300 млн на Ініціативу безпекової підтримки України у 2024 фінансовому році та продовження дії ініціативи до 2027 року.

Читайте: Палата представників США схвалила проєкт військового бюджету обсягом $886 мільярдів

Також у ньому закладено кошти на спільні проєкти Пентагону з Австралією та Великою Британією.

Очікується, що Палата представників у четвер проголосує за оборонний бюджет за швидкою процедурою, яка залишає менше шансів, що опоненти проєкту заблокують його, але потребує для схвалення дві третини голосів.

Лідери республіканців та демократів у Сенаті відстоювали проєкт як «чесний компроміс», у якому визначено пріоритетом змагання з супротивниками та демонструється підтримка союзникам. При цьому частина республіканців у Палаті представників невдоволені виключенням деяких положень, які вони пропонували, у тому числі у питанні скасування оплати відпустки та проїзду жінкам-військовослужбовицям у зв’язку з абортом чи іншими процедурами, пов’язаними з репродуктивним здоров’ям.

Частина невдоволені також продовженням спеціальної програми нагляду ФБР, що охопить у тому числі початок 2025 року.

Джерело: Мінфін
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