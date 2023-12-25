Ексголова «Реал Банку» отримав 11 років із конфіскацією всього майна

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Рішення суду

«За вироком суду колишнього голову правління визнано винуватим у вчиненні злочинів та призначено покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в суб'єктах господарювання усіх форм власності, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, на строк 3 роки з конфіскацією всього належного йому майна і штрафом у розмірі 12 750 грн», — йдеться в повідомленні.

Також колегія суддів ВАКС частково задовольнила цивільний позов Нацбанку України та ухвалила стягнути з обвинуваченого понад 503 млн грн в якості відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчинення злочину.

Крім того, задоволено цивільний позов Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та ухвалено стягнути з обвинуваченого кошти у сумі понад 5,573 млн грн в якості відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчинення злочину.

Вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через тридцять днів із дня його проголошення, якщо його не буде оскаржений до Апеляційної палати ВАКС.

Що відомо

В межах досудового розслідування встановлено, що вказана особа, перебуваючи у складі злочинної організації колишнього президента-втікача, взяла участь у заволодінні 4,7 млрд гривень ПАТ «Реал Банк», 800 млн гривень Національного банку України отриманого як стабілізаційний кредит, а також 865 млн гривень коштів АТ «Брокбізнесбанк», які були розміщені на рахунку «Реал Банку» та пізніше виведені на рахунки підконтрольних осіб, та їх подальшої легалізації.

З 2015 року підозрюваний перебуває у міжнародному розшуку.