Ексголова «Реал Банку» отримав 11 років із конфіскацією всього майна

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 грудня 2023, 12:20

Ексголова «Реал Банку» отримав 11 років із конфіскацією всього майна

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 25 грудня оголосила вирок, яким ексголову правління ПАТ «Реал Банк» визнали винуватим у заволодінні та легалізації коштів і призначили покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила у Фейсбуці.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 25 грудня оголосила вирок, яким ексголову правління ПАТ «Реал Банк» визнали винуватим у заволодінні та легалізації коштів і призначили покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Фото: capital.ua

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Рішення суду

«За вироком суду колишнього голову правління визнано винуватим у вчиненні злочинів та призначено покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в суб'єктах господарювання усіх форм власності, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, на строк 3 роки з конфіскацією всього належного йому майна і штрафом у розмірі 12 750 грн», — йдеться в повідомленні.

Також колегія суддів ВАКС частково задовольнила цивільний позов Нацбанку України та ухвалила стягнути з обвинуваченого понад 503 млн грн в якості відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчинення злочину.

Крім того, задоволено цивільний позов Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та ухвалено стягнути з обвинуваченого кошти у сумі понад 5,573 млн грн в якості відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчинення злочину.

Вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через тридцять днів із дня його проголошення, якщо його не буде оскаржений до Апеляційної палати ВАКС.

Що відомо

В межах досудового розслідування встановлено, що вказана особа, перебуваючи у складі злочинної організації колишнього президента-втікача, взяла участь у заволодінні 4,7 млрд гривень ПАТ «Реал Банк», 800 млн гривень Національного банку України отриманого як стабілізаційний кредит, а також 865 млн гривень коштів АТ «Брокбізнесбанк», які були розміщені на рахунку «Реал Банку» та пізніше виведені на рахунки підконтрольних осіб, та їх подальшої легалізації.

З 2015 року підозрюваний перебуває у міжнародному розшуку.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами