Ралі Санта Клауса: фондові ринки очікують на зростання акцій наприкінці року

Кінець року зазвичай є періодом зростання акцій, і цього року очікується, що ця тенденція продовжиться. Індекс S&P 500, який є основним барометром американського фондового ринку, зріс більш ніж на 4% у грудні і на 24% протягом усього року. Це наближає індекс до нового історичного максимуму. Про це пише Reuters.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Історично спостерігається, що в останні п'ять днів грудня і перші два дні січня індекс S&P 500 в середньому зростає на 1,3%. Цей приріст може бути викликаний різними факторами, такими як купівля перед новим роком після розпродажів, пов'язаних з податками, а також загальні святкові сподівання.

Інвестори також проявляють неабиякий апетит до акцій. За останній тиждень клієнти BofA купили американських акцій на $6,4 мільярда на чистій основі, що є найбільшим щотижневим чистим припливом з жовтня 2022 року.

Однак, оскільки інвестори беруть відпустки, обсяги торгів, ймовірно, будуть невеликими до кінця року. Це може зробити акції особливо чутливими до несподіваних новин або великих угод.

У той же час, інвестори з великими запасами готівки можуть спробувати купити акції на ринку наступного тижня через «страх пропустити» ралі акцій.

Читайте також: Долар та євро йдуть на різдвяні канікули: як відреагує гривня