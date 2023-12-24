Митники не дозволили відправити у США панцир морського їжака: його вік 165 млн років

Працівники Київської митниці затримали ексклюзивну скам’янілість юрського періоду при спробі незаконно переслати її за кордон. Йдеться про панцир морського їжака віком 161−165 млн років. Про це повідомляє Державна митна служба.

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Під час митного контролю міжнародного поштового відправлення, яке прямувало з Тернополя до США, митники звернули увагу на незвичний шорсткий камінець з наростами. Його відправили до Національного науково-природничого музею, аби там перевірили чи становить він якусь цінність.

Як визначили експерти, цей «камінець» — панцир морського їжака Pygaster michelini, на якому оселилася Serpula sp. За даними палеонтологів, це — ексклюзив. Ймовірне місце знахідки — Трахтемирів (Черкащина), басейн річки Дніпро. Геологічний вік — близько 161−165 млн років.

Експерти зазначають, що зразок оригінальний, та підкреслюють його досконалу збереженість. Скам’янілість походить з келовейських відкладів юрського періоду. Предмет має культурну цінність як геологічна спадщина.

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