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24 грудня 2023, 13:03

Індекс долара на мінімумі за останні 5 місяців

Долар США продовжує дешевшати, досягнувши багатомісячного мінімуму. За даними Yahoo!Finance, у п'ятницю, 22 грудня, індекс долара США становив 101,76, що на 0,07% нижче за показник попереднього дня. Це найнижчий рівень для долара з липня 2023 року.

Долар США продовжує дешевшати, досягнувши багатомісячного мінімуму.

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Падіння долара пов'язано з кількома факторами, зокрема:

  • Сповільненням зростання інфляції в США. За підсумками листопада інфляція в США склала 6,8%, що є найнижчим показником за останні кілька місяців.
  • Очікуваннями щодо зміни монетарної політики Федеральної резервної системи США. Експерти вважають, що ФРС може почати знижувати ключову ставку вже у 2024 році.

За оцінками CNBC, за останні два тижні індекс долара США втратив понад 2%. Експерти вважають, що долар може продовжити дешевшати в наступному році.

Водночас американський інвестор та мільярдер Вільям Акман вважає, що на першу економіку світу може чекати «жорстка посадка», якщо Федеральний резерв невдовзі не почне знижувати ключову ставку.

Зміна індексу долара за останній рік / Джерело: CNBC

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
youknow
youknow
24 грудня 2023, 14:40
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Жах☻
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