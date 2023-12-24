Через Прозорро за рік було продано активи «дочок» росбанків на 3.7 млрд

Цьогоріч ФГВ продав на понад 3.7 млрд гривень активи колишніх «дочок» російських банків через Прозорро.Продажі. Загалом через систему Фонд залучив понад 4.8 млрд гривень від реалізації активів банків-банкрутів. Про це повідомляє пресслужба Прозорро.

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Статистика за рік

Протягом 2023 року в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі відбулося понад 620 онлайн-аукціонів з продажу активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, які завершились підписанням договорів купівлі-продажу на суму понад 4.8 млрд гривень. Отримані кошти ФГВ спрямував на розрахунок з кредиторами таких банків.

За даними публічного модуля аналітики понад 3.7 млрд гривень було отримано Фондом від реалізації прав вимоги за кредитними договорами. Понад 1 млрд гривень становлять надходження від продажу житлової та нежитлової нерухомості таких банків. Ще на майже 54 млн гривень ФГВ реалізував земельних ділянок банків-банкрутів.

«Продаж активів збанкрутілих банків — це найбільший за сумою залучених коштів ринок в системі у 2023 році. Понад третину активів, які цьогоріч реалізовував Фонд гарантування вкладів, становлять права вимоги. Окрім них, Фонду вдалося продати комерційну нерухомість, квартири, автомобілі, гаражі, майнові та корпоративні права, права на торговельні марки, дебіторську заборгованість. За ці та інші активи цього року змагалося майже сім сотень учасників, а конкуренція на торгах в середньому становила понад два учасники», — зазначив СЕО Прозорро.Продажі Сергій Бут.

Деталі

Близько 90% активів в управлінні Фонду — це кредити юридичних та фізичних осіб, тому не дивно, що і у структурі реалізованих активів саме права вимоги займають найбільшу частку.

Цього року на Прозорро запустили пілотний проект з продажу пулів кредитів різних банків, спільною ознакою яких є КВЕД боржника.

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Цьогоріч ФГВ продав на понад 3.7 млрд гривень активи колишніх «дочок» російських банків. За цей час відбулося майже 250 онлайн-аукціонів з продажу майна АТ «МР Банк» та ПАТ «Промінвестбанк». Серед активів цих банків — права вимоги за кредитами, житлові будинки, приміщення магазинів, поліклінік, будівлі банків, палаців культури, недобуди та земельні ділянки.

Найдорожчі активи

Найдорожчим активом, який реалізував ФГВ цього року є права вимоги за кредитними договорами із забезпеченням у вигляді електростанції на сонячних батареях, її обладнання та бездокументарних акцій за понад 680 млн гривень. Актив колишньої дочірньої структури росбанку — права вимоги за кредитними договорами із забезпеченням у вигляді ТЦ «Магелан» у Києві, майнового комплексу та дебіторську заборгованість — продали за понад 620 млн гривень. Понад 440 млн гривень сплатив переможець за пул активів ПАТ «Златобанк» з прав вимоги за 8 кредитними договорами.