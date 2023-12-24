НБУ збільшив продаж валюти за тиждень

Чистий продаж доларів Національним банком минулого тижня збільшився до $977,3 млн з $862,5 млн тижнем раніше. Востаннє регулятор продавав більше у перший тиждень після переходу до керованої гнучкості курсу на початку жовтня. Про це свідчать дані Нацбанку.

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У першій половині тижня купівля валюти клієнтами банків зростала, досягнувши в середу $475 млн і на $260 млн перевищивши обсяг продажу.

В результаті НБУ в середу послабив курс гривні на 0,6%, або на 23 копійки, а сумарно за перші три дні тижня — на 1,4%, або на 53 копійки.

Однак у четвер зниження курсу було зовсім незначним, а у п'ятницю Нацбанк навіть зміцнив його на 4 копійки — до 37,5525 грн/$1.

На готівковому ринку в п'ятницю долар також трохи подешевшав — на 11 копійок, приблизно до 38,10 грн/$1.

Як повідомлялося, чистий продаж Нацбанку в листопаді знизився до $2,46 млрд з $3,34 млрд у жовтні і $2,69 млрд у вересні. Проте скорочення зовнішнього фінансування до $2,04 млрд призвело до зменшення міжнародних резервів четвертий місяць поспіль — на $187,8 млн, до $38,78 млрд.

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