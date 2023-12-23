У межах програми від EU4Business погоджено вже понад 600 грантів для українських компаній. До кінця грудня планується укласти всі 750 грантів, передбачених умовами конкурсу. Про це повідомляє Урядовий портал.
Бізнес отримає понад 600 грантів від EU4Business: які банки беруть участь у програмі
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Конкурс реалізується із серпня цього року за фінансової підтримки уряду Німеччини та Європейського Союзу. У ньому беруть участь три банківські установи: АТ «Ощадбанк», АТ «Приватбанк» та банк «Львів».
Максимальна сума гранту — 160 тис. грн. Кошти можна використати на виплату заробітної плати, придбання основних засобів, товарів та матеріалів, орендну плату, оплату за послуги й виконані роботи тощо.
У межах програми проведено три конкурси для суб'єктів мікропідприємництва, які:
- зареєстровані та провадять господарську діяльність у найбільш постраждалих областях. Переможцями визнано 217 заявок на суму 34,2 млн грн.
- зареєстровані та провадять господарську діяльність на деокупованих територіях, в тому числі ті, які виїжджали та повернулися на ДОТ. Переможцями визнано 54 заявки на суму 8,4 млн грн.
- є важливими для забезпечення основними товарами, роботами та послугами, а також зареєстровані й здійснюють діяльність у всіх областях України, крім ТОТ. Переможцями визнано 359 заявок на суму 56,3 млн грн.
Більшість грантоотримувачів — це фізичні особи-підприємці, які займаються виробництвом, ресторанним або медичним бізнесом. Кошти їм необхідні в основному на закупівлю сировини, матеріалів та обладнання.
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