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23 грудня 2023, 15:10

Бізнес отримає понад 600 грантів від EU4Business: які банки беруть участь у програмі

У межах програми від EU4Business погоджено вже понад 600 грантів для українських компаній. До кінця грудня планується укласти всі 750 грантів, передбачених умовами конкурсу. Про це повідомляє Урядовий портал.

У межах програми від EU4Business погоджено вже понад 600 грантів для українських компаній.

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Конкурс реалізується із серпня цього року за фінансової підтримки уряду Німеччини та Європейського Союзу. У ньому беруть участь три банківські установи: АТ «Ощадбанк», АТ «Приватбанк» та банк «Львів».

Максимальна сума гранту — 160 тис. грн. Кошти можна використати на виплату заробітної плати, придбання основних засобів, товарів та матеріалів, орендну плату, оплату за послуги й виконані роботи тощо.

У межах програми проведено три конкурси для суб'єктів мікропідприємництва, які:

  • зареєстровані та провадять господарську діяльність у найбільш постраждалих областях. Переможцями визнано 217 заявок на суму 34,2 млн грн.
  • зареєстровані та провадять господарську діяльність на деокупованих територіях, в тому числі ті, які виїжджали та повернулися на ДОТ. Переможцями визнано 54 заявки на суму 8,4 млн грн.
  • є важливими для забезпечення основними товарами, роботами та послугами, а також зареєстровані й здійснюють діяльність у всіх областях України, крім ТОТ. Переможцями визнано 359 заявок на суму 56,3 млн грн.

Більшість грантоотримувачів — це фізичні особи-підприємці, які займаються виробництвом, ресторанним або медичним бізнесом. Кошти їм необхідні в основному на закупівлю сировини, матеріалів та обладнання.

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Джерело: Мінфін
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