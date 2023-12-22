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22 грудня 2023, 18:03

В Раду подали законопроект про відтермінування на рік нового етапу закону про ринок землі

З 1 січня 2024 року набирає чинності новий етап закону про ринок землі, проте в Верховну Раду подали законопроєкт № 10366 про відтермінування даного закону до 1 січня 2025 року. Про це повідомляє перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

З 1 січня 2024 року набирає чинності новий етап закону про ринок землі, проте в Верховну Раду подали законопроєкт № 10366 про відтермінування даного закону до 1 січня 2025 року.
Фото: freepik.com

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Новий етап закону про ринок землі дає право:

  • громадянам набувати у власність до 10 тис. га;
  • відкриття ринку землі (право купівлі) для юридичних осіб.

«Сьогодні мій друг і поважний колега Дмитро Разумков з групою подав законопроєкт #10366 про відтермінування цього етапу на рік. До 01/01/2025», — написав Железняк.

Депутат додав, що натомість планує подати особисто альтернативний законопроєкт із пропозицією збільшити ліміт продажу земельних ділянок юридичним особам до 100 тис. га через рік.

Нагадаємо

1 липня 2021 року в Україні офіційно стартував ринок землі. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю зможуть лише громадяни України з обмеженням 100 гектарів. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.

За словами заступника міністра агрополітики Дениса Башлика. В Україні за два роки існування ринку землі було продано 1% земель сільськогосподарського призначення, які раніше були під мораторієм на продаж.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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Kharakternyk
Kharakternyk
22 грудня 2023, 18:15
#
*** не підтримають.
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0
Rubi0
Rubi0
22 грудня 2023, 18:36
#
Снятие моратория было как часть сделки с МВФ на 1 млрд, пора выполнять свою часть сделки, вот и все. А Разумков просто решил попиариться
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0
Mr Bungle
Mr Bungle
22 грудня 2023, 18:16
#
Затягують реформи, щось не доворовали
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