В Раду подали законопроект про відтермінування на рік нового етапу закону про ринок землі

З 1 січня 2024 року набирає чинності новий етап закону про ринок землі, проте в Верховну Раду подали законопроєкт № 10366 про відтермінування даного закону до 1 січня 2025 року. Про це повідомляє перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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Новий етап закону про ринок землі дає право:

громадянам набувати у власність до 10 тис. га;

відкриття ринку землі (право купівлі) для юридичних осіб.

«Сьогодні мій друг і поважний колега Дмитро Разумков з групою подав законопроєкт #10366 про відтермінування цього етапу на рік. До 01/01/2025», — написав Железняк.

Депутат додав, що натомість планує подати особисто альтернативний законопроєкт із пропозицією збільшити ліміт продажу земельних ділянок юридичним особам до 100 тис. га через рік.

Нагадаємо

1 липня 2021 року в Україні офіційно стартував ринок землі. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю зможуть лише громадяни України з обмеженням 100 гектарів. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.

За словами заступника міністра агрополітики Дениса Башлика. В Україні за два роки існування ринку землі було продано 1% земель сільськогосподарського призначення, які раніше були під мораторієм на продаж.