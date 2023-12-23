В Україні не буде вихідних на Різдво та Новий рік: як працюватимуть банки

Через війну в Україні не буде вихідних на Різдво й Новий рік, але приватні компанії можуть самостійно вирішувати як їм працювати. Нацбанк, своєю чергою, визначив графік роботи банків на новорічні свята 2024.

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Як працюватиме банківська система

Як зазначає пресслужба НБУ, Система електронних платежів (СЕП) працює в цілодобовому режимі 24/7/365 із датою поточного календарного дня. Такий режим збережеться і в період завершення 2023 року та на початку 2024 року.

Водночас НБУ врахував звернення казначейської служби про встановлення обмеження на роботу СЕП у зв’язку із завершенням звітного року.

Відповідно НБУ встановив, що:

У п'ятницю, 29 грудня 2023 року, СЕП продовжує працювати 24/7. Валютний ринок України, депозитарій, а також інші системи НБУ працюють у звичайному режимі. Платежі у валюті від Державної казначейської служби України через НБУ та Укрексімбанк проводяться до 16:00;

У суботу та неділю, 30, 31 грудня 2023 року, СЕП продовжує працювати 24/7, водночас через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби України. Банки в ці дні самостійно приймають рішення щодо здійснення валютних операцій з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України. Готівковий валютний ринок працює у звичайному режимі. Операційний день депозитарію НБУ в ці дні не розпочинається;

У понеділок, 1 січня 2024 року, СЕП продовжує працювати 24/7, водночас через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби України. Банківська система України працює у звичайному режимі. Валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи НБУ також працюють у звичайному режимі.

Крім того, на свята регулятор рекомендує банкам заздалегідь підкріпити свої каси та банкомати готівкою різних номіналів

Різдво та Новий рік

Під час війни в Україні скасовано святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю (КЗпП). Різдво (25 грудня) та Новий рік (1 січня) випадають на понеділки, і це будуть звичайні робочі дні.

Водночас приватний бізнес може встановлювати робочий графік на ці дні на власний розсуд.

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