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23 грудня 2023, 11:03

В Україні не буде вихідних на Різдво та Новий рік: як працюватимуть банки

Через війну в Україні не буде вихідних на Різдво й Новий рік, але приватні компанії можуть самостійно вирішувати як їм працювати. Нацбанк, своєю чергою, визначив графік роботи банків на новорічні свята 2024.

Через війну в Україні не буде вихідних на Різдво й Новий рік, але приватні компанії можуть самостійно вирішувати як їм працювати.

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Як працюватиме банківська система

Як зазначає пресслужба НБУ, Система електронних платежів (СЕП) працює в цілодобовому режимі 24/7/365 із датою поточного календарного дня. Такий режим збережеться і в період завершення 2023 року та на початку 2024 року.

Водночас НБУ врахував звернення казначейської служби про встановлення обмеження на роботу СЕП у зв’язку із завершенням звітного року.

Відповідно НБУ встановив, що:

  • У п'ятницю, 29 грудня 2023 року, СЕП продовжує працювати 24/7. Валютний ринок України, депозитарій, а також інші системи НБУ працюють у звичайному режимі. Платежі у валюті від Державної казначейської служби України через НБУ та Укрексімбанк проводяться до 16:00;
  • У суботу та неділю, 30, 31 грудня 2023 року, СЕП продовжує працювати 24/7, водночас через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби України. Банки в ці дні самостійно приймають рішення щодо здійснення валютних операцій з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України. Готівковий валютний ринок працює у звичайному режимі. Операційний день депозитарію НБУ в ці дні не розпочинається;
  • У понеділок, 1 січня 2024 року, СЕП продовжує працювати 24/7, водночас через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби України. Банківська система України працює у звичайному режимі. Валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи НБУ також працюють у звичайному режимі.

Крім того, на свята регулятор рекомендує банкам заздалегідь підкріпити свої каси та банкомати готівкою різних номіналів

Різдво та Новий рік

Під час війни в Україні скасовано святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю (КЗпП). Різдво (25 грудня) та Новий рік (1 січня) випадають на понеділки, і це будуть звичайні робочі дні.

Водночас приватний бізнес може встановлювати робочий графік на ці дні на власний розсуд.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
mlp711141
mlp711141
23 грудня 2023, 11:08
#
А я и не праздную. Смысла нет, тем более что веду трезвый образ жизни.
+
+15
Olek7
Olek7
23 грудня 2023, 11:30
#
Свята потрібні людині і я святкую, не дивлячись на те що веду тверезий спосіб життя, бо не пов’язую святкування з алкогольними напоями.
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0
Mr Bungle
Mr Bungle
23 грудня 2023, 11:58
#
А я наввпаки пяниця, зроблю собі свято, не буду пити,да і без ялинки якось сумно…
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