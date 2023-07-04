Ринок землі: В Україні за два роки продали 1% сільськогосподарських земель

В Україні за два роки існування ринку землі було продано 1% земель сільськогосподарського призначення, які раніше були під мораторієм на продаж. Про це повідомив заступник міністра агрополітики Денис Башлик, передає Укрінформ.

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Земля на продаж

«Так збіглося, що кількість підмораторної землі становила 27,5 млн гектар. У нас на сьогодні за два роки перебування землі в обігу було продано-куплено лише 1% від всіх підмораторних земель», — зазначив він.

За даними Мінагрополітики, в Україні за два роки існування ринку було укладено договори з купівлі-продажу або дарування 275 157 га землі сільгосппризначення.

Загалом на ринку вже укладено 85 247 договорів з купівлі-продажу або дарування сільськогосподарських земельних ділянок.

Башлик додав, що середня ціна за гектар в Україні становить 39 188 грн за гектар, при цьому у 2021 році вона становила 32 972 грн.

Нагадаємо

1 липня 2021 року в Україні офіційно стартував ринок землі. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю зможуть лише громадяни України з обмеженням 100 гектарів. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.

Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватиметься лише на загальнонаціональному референдумі.