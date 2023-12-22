Банки пройшли пік кредитних втрат — Нацбанк

Пік кредитних втрат українськими банками вже минув, цьогоріч вони майже не формували відповідні резерви. Про це під час пресбрифінгу заявила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова.

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Вона зазначила, що в роздрібному сегменті зростають незабезпечені споживчі кредити. Крім того, останнім часом активізувалось кредитування іпотеки за програмою «єОселя».

«Якщо говорити про якість кредитного портфеля і про втрати активів, то на сьогодні ми бачимо, що пік кредитних втрат вже пройдено. В цьому році банки вже майже не формували резерви під кредитні втрати, подекуди, іноді навіть здійснювали розформування резервів. Цьому сприяли і ті підходи, і ті кроки по реструктуризації, які банки вживали аби допомогти клієнтам відновити платоспроможність», — сказала Рожкова.

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За її словами, попит на кредити все ще лишається пригніченим порівняно з довоєнним рівнем, що в першу чергу пояснюється суттєвим зниженням споживчого попиту.

«Приплив коштів у банківську систему зберігся, хоча темпи його дещо знизились порівняно з першою половиною року. Після тривалої паузи банки відновили гривневе кредитування бізнесу. Гривневе кредитування населення відновилось дещо раніше. Хоча треба сказати, що попит на кредити все ще лишається пригніченим порівняно з довоєнним рівнем. І в першу чергу, це пояснюється суттєвим зниженням споживчого попиту», — сказала Рожкова.