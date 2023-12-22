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22 грудня 2023, 16:37

Банки пройшли пік кредитних втрат — Нацбанк

Пік кредитних втрат українськими банками вже минув, цьогоріч вони майже не формували відповідні резерви. Про це під час пресбрифінгу заявила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова.

Пік кредитних втрат українськими банками вже минув, цьогоріч вони майже не формували відповідні резерви.
Фото: facebook.com/ekrozhkova

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Вона зазначила, що в роздрібному сегменті зростають незабезпечені споживчі кредити. Крім того, останнім часом активізувалось кредитування іпотеки за програмою «єОселя».

«Якщо говорити про якість кредитного портфеля і про втрати активів, то на сьогодні ми бачимо, що пік кредитних втрат вже пройдено. В цьому році банки вже майже не формували резерви під кредитні втрати, подекуди, іноді навіть здійснювали розформування резервів. Цьому сприяли і ті підходи, і ті кроки по реструктуризації, які банки вживали аби допомогти клієнтам відновити платоспроможність», — сказала Рожкова.

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За її словами, попит на кредити все ще лишається пригніченим порівняно з довоєнним рівнем, що в першу чергу пояснюється суттєвим зниженням споживчого попиту.

«Приплив коштів у банківську систему зберігся, хоча темпи його дещо знизились порівняно з першою половиною року. Після тривалої паузи банки відновили гривневе кредитування бізнесу. Гривневе кредитування населення відновилось дещо раніше. Хоча треба сказати, що попит на кредити все ще лишається пригніченим порівняно з довоєнним рівнем. І в першу чергу, це пояснюється суттєвим зниженням споживчого попиту», — сказала Рожкова.

Джерело: Мінфін
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