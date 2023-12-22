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22 грудня 2023, 15:09

Понад 40% страхових компаній з нового року не відповідатимуть вимогам НБУ

Понад 40% страхових компаній України не відповідають новим вимогами НБУ, які наберуть чинності з нового року. Про це заявила перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова під час презентації фінансового звіту за грудень.

Понад 40% страхових компаній України не відповідають новим вимогами НБУ, які вступлять у силу з нового року.

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Ці компанії не дотягують зокрема по капіталу й платоспроможності. При цьому уточнюється, що посилення вимог передбачено новим законом «Про страхування», а для приведення своєї діяльності у відповідність до оновлених стандартів страховим компаніям буде надано пів року.

Рожкова також повідомила, що регулятор наступного року має намір провести оцінку якості активів страховиків, щоб бути впевненим у тому, наскільки коректно страхові компанії відображають їхню вартість у своїх балансах.

При цьому вона зазначила, що для всіх учасників ринку нині з'являються нові виклики, пов'язані, насамперед, із забезпеченням безперебійної роботи сервісів, що дуже важливо для фінансової стабільності.

Вона також уточнила, що йдеться про оцінку ризику компаній, які надають ключові сервіси (програмне забезпечення, зв'язок тощо) учасникам фінансового ринку, що дають змогу фінансовому сектору безперебійно працювати, коректно відображати всі операції та здійснювати заходи із захисту персональних даних і кібербезпеки.

Читайте також: Три банки мають проблеми з капіталом, один з них державний — НБУ

Джерело: Мінфін
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