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22 грудня 2023, 14:40

З нового року в Україні збільшиться пенсійний збір при першій реєстрації авто

В Україні з 1 січня 2024 року зміняться суми збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при першій реєстрації легкових авто. Про це повідомляє Укравтопром.

В Україні з 1 січня 2024 року зміняться суми збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при першій реєстрації легкових авто.
Фото: freepik.com

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Розмір збору залежить від суми прожиткового мінімуму, який з 1 січня становить 3 028 грн.

Збір сплачується у розмірі, залежно від вартості легкового автомобіля.

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Отже, з 1 січня 2024 року українським автомобілістам доведеться платити:

  • 3% — якщо вартість легкового автомобіля не перевищує або дорівнює 499 620 грн;
  • 4% — якщо вартість легкового авто більше ніж 499 620 грн, але не перевищує або дорівнює 878 120 грн;
  • 5% — якщо вартість авто становить понад 878 120 грн.
Джерело: Мінфін
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