Світове автовиробництво відновилося після пандемії

За три квартали 2023 року глобальне виробництво автотранспорту становило 66,9 млн одиниць, що на 10% більше, ніж торік. Це перше зростання після спаду на 9% у 2022 році, викликаного пандемією COVID-19, нестачею напівпровідників та війною в Україні. Про це повідомляє «Укравтопром».

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Найбільша частку з цієї кількості належить легковим автомобілям, яких було виготовлено 48 млн одиниць (+10%). Легких комерційних автомобілів виготовлено 16 млн одиниць (+10%), великих вантажних авто — 2,8 млн одиниць (+10%), автобусів — 220 тис. одиниць (+30%).

Найбільшим автовиробником у світі залишається Китай, де за дев’ять місяців було виготовлено понад 21 млн одиниць автотранспорту, що на 7% більше, ніж за аналогічний період 2022 року. Друге місце посідає США, з результатом більше 8,1 млн одиниць (+9%). Третє місце Японія — майже 6,6 млн одиниць (+16%).

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Відновлення світового автовиробництва пов’язане з низкою факторів, зокрема:

покращення ситуації з пандемією COVID-19, що призвело до відновлення глобальної економіки.

зростання попиту на автомобілі в країнах з розвиненою економікою.

зменшення нестачі напівпровідників.

Однак є й деякі ризики, які можуть негативно вплинути на світове автовиробництво в майбутньому, зокрема:

подальше зростання цін на енергоносії та сировину.

загострення геополітичної ситуації.

У цілому, відновлення світового автовиробництва є позитивним сигналом для економіки. Воно свідчить про те, що світова економіка продовжує відновлюватися після пандемії COVID-19.