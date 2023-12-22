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22 грудня 2023, 13:03

Зеленський підписав закон про зміну порядку надання відпусток

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань». Відповідна інформація опублікована в карті законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань».
Фото: freepik.com

Читайтесторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Закон набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Після чого Кабінет міністрів у тримісячний строк повинен буде привести нормативно-правові акти у відповідність до закону.

Закон збільшує з 15 до 30 календарних днів на рік загальний максимальний термін надання працівнику відпустки без збереження заробітної плати за сімейними обставинами.

Щорічна відпустка може бути поділена на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менш як 14 календарних днів, не тільки на прохання працівника, а й за необхідності у роботодавця. При цьому поділ щорічної відпустки має бути відображено в графіку відпусток, який узгоджується з профспілками.

Відпустка при народженні дитини

Відпустка при народженні дитини має надаватися в чітко визначений термін — не пізніше трьох місяців з дня народження дитини. Батьку дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, така відпустка надаватиметься лише після отримання відповідного рішення суду. Водночас відпустка для усиновлення дитини надається незалежно від її віку.

У разі використання або виплати грошової компенсації за додаткову відпустку працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи, А I групи, працівник не користується правом на неї в календарному році звільнення на іншому підприємстві, в установі, організації.

У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівникові в наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами і відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку). Однак це можливо, якщо працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури, до виробництва товарів оборонного призначення або до виконання мобілізаційного завдання (замовлення).

Законопроєкт також передбачає забезпечення військовослужбовців, звільнених у зв'язку з демобілізацією в особливий період, з військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, відпочинком тривалістю 60 робочих днів із виплатою двомісячного грошового забезпечення. Така відпустка надається протягом мобілізаційного періоду за рахунок державного бюджету.

Закон виключає педагогічний та науково-педагогічний персонал із переліку осіб, яким під час проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, зберігається попередній середній заробіток.

Закон також містить норми щодо порядку та умов надання відпусток для підготовки та участі у спортивних змаганнях.

Крім того, із законодавства виключаються норми про творчі відпустки та відпустки у зв'язку з профспілковим навчанням.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 22 листопада Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань».

Джерело: Мінфін
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