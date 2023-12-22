Іван Компан: США проти Китаю. Як Україні розвивати свою економіку? Що далі чекає криптовалюти? (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить з Іваном Компаном — економістом, експертом по інвестиціях на міжнародних ринках та засновником First Kyiv Investment Club — про те, куди йде економіка США, Китаю та Європи, США та Китай — конкуренція за капітали, що далі чекає криптовалюти і як держави беруть їх під свій контроль та як Україні розвивати свою економіку?