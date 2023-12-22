Курс валют на 22 грудня: долар на готівковому ринку подорожчав на 10 копійок, євро — на 20 копійок

У п'ятницю, 22 грудня, на готівковому ринку курс долара зріс на 3 копійки у купівлі та на 10 копійок у продажу. Євро подорожчало на 15 копійок у купівлі та на 20 копійок у продажу.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Валютний ринок

В обмінниках долар у покупці не змінився, а у продажу подешевшав на 5 копійок. Курс євро зріс на 5 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,60−38,20 грн. Євро купують за 41,12 грн, а продають за 41,90 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,10−38,20, євро — 41,65−41,90 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 37,61−37,62 грн/$. Торги євро проходять на рівні 41,39−41,39 грн/євро.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.