Із 20 по 21 грудня середня роздрібна ціна на літр автогазу зменшилася на 53 копійки — до 31,43 грн/л. Про це повідомляє еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку «Консалтингової групи «А-95».
21 грудня 2023, 15:36
Ціни на АЗС: Автогаз подешевшав на 50 копійок за літр
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Як змінилися ціни на АЗС
На OKKO, WOG і SOCAR цей вид пального здешевшав на 50 копійок — до 31,99 грн/л, 31,98 грн/л і 32,49 грн/л відповідно.
Найбільше — 1,89 грн — автогаз втратив у ціні на заправних станціях мережі «Авіас», до 32,48 грн/л. Найменше він здешевшав — на 4 копійки — на станціях мереж UPG і «БРСМ-Нафта».
На АЗС мережі U.GO LPG здешевшав на 67 копійок — до 31,78 грн/л. На Amic вартість автогазу знизилася за добу на 38 копійок — до 31,77 грн/л.
Решта мереж скинули ціну на автогаз на 0,20−1,19 грн і тепер цей вид пального можна купити за 28,95−33 грн/л.
Джерело: Мінфін
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