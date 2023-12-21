Ціни на АЗС: Автогаз подешевшав на 50 копійок за літр

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Як змінилися ціни на АЗС

На OKKO, WOG і SOCAR цей вид пального здешевшав на 50 копійок — до 31,99 грн/л, 31,98 грн/л і 32,49 грн/л відповідно.

Найбільше — 1,89 грн — автогаз втратив у ціні на заправних станціях мережі «Авіас», до 32,48 грн/л. Найменше він здешевшав — на 4 копійки — на станціях мереж UPG і «БРСМ-Нафта».

На АЗС мережі U.GO LPG здешевшав на 67 копійок — до 31,78 грн/л. На Amic вартість автогазу знизилася за добу на 38 копійок — до 31,77 грн/л.

Решта мереж скинули ціну на автогаз на 0,20−1,19 грн і тепер цей вид пального можна купити за 28,95−33 грн/л.