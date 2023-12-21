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21 грудня 2023, 18:28

Найбільший банк Швеції згортає діяльність у росії

Шведський банк SEB планує повністю згорнути свою діяльність у росії та покинути ринок рф. Про це заявив керівник відділу маркетингу та комунікацій банку SEB в Естонії Сільвер Воху, повідомляє ERR.

Шведський банк SEB планує повністю згорнути свою діяльність у росії та покинути ринок рф.
Фото: wikipedia.org

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«SEB має офіс лише в Санкт-Петербурзі, щоб допомогти своїм небагатьом клієнтам вийти з російського ринку», — сказав він.

У SEB Group також повідомили виданню, що діяльність SEB в росії зосереджена лише на підтримці дочірніх компаній скандинавських, німецьких і британських бізнес-клієнтів, що працюють у країні.

«SEB не вів бізнес-діяльності, спрямованої на місцеві компанії, установи або приватних осіб», — йдеться в заяві.

В банку також зазначили, що кредитний портфель знаходиться на нульовому рівні. Нові кредити банк не видає, а старі — повністю погашені.

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За словами Воху, національні нормативно-правові процедури та вимоги роблять повне закриття банку складним і тривалим.

«Це може зайняти невідомо скільки часу. Напрямок зрозумілий, що банк закриється в Росії. Але план — зробити це відповідно до цілей і правил», — сказав Воху.

За його словами, SEB закрив московський офіс у 2022 році.

SEB — банк зі шведським капіталом, що належить Європейському Союзу, головний офіс якого розташований у Стокгольмі. Євросоюз запровадив проти росії 12 пакетів санкцій, які також стосуються банківського сектору.

Джерело: Мінфін
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