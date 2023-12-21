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21 грудня 2023, 16:30

Нідерланди виділили перші 102 млн євро із запланованої допомоги Україні на 2024 рік

Нідерланди оголосили про виділення 102 млн євро на підтримку України у рамках пакета допомоги на 2024 рік. Цей транш є першим з понад 2 млрд євро, які уряд країни запланував для України на наступний рік. Про це стало відомо з повідомлення на сайті уряду Нідерландів.

Нідерланди оголосили про виділення 102 млн євро на підтримку України у рамках пакета допомоги на 2024 рік.
Фото:depositphotos

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Що відомо про допомогу

Пакет допомоги у розмірі 102 млн євро розрахований на перші 4 місяці 2024 року, щоб допомогти Україні пережити зиму та підготуватися до весни.

15 млн євро з цього траншу будуть скеровані на гуманітарну допомогу через Управління ООН з координації гуманітарних справ. Така ж сума — 15 млн євро, піде на розмінування сільськогосподарських угідь та деокупованих територій України.

Читайте: Німеччина надала Україні «зимовий» пакет допомоги на 88 млн євро

62 млн євро виділять на підтримку уряду України у наданні основних послуг, відновленні критично важливої інфраструктури та забезпеченні реформ через програму для відновлення України та Молдови Світового банку.

Решту у розмірі 10 млн євро з коштів Нідерландів спрямують на фінансування обладнання для української електромережі.

Нагадаємо

На наступний рік Нідерланди заклали для України 2 млрд євро у вигляді військової підтримки, 295 млн євро в якості внеску до Європейського фонду миру, 89 млн євро на правосуддя і 3 млн євро — на невійськову кіберпідтримку.

Джерело: Мінфін
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