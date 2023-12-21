monobank з 17 листопада до 1 грудня провів перший за шість років баг-баунті. Про результати хакатону Forbes розповів Chief Information Officer Fintech Band Максим Пугач.
monobank провів перший за шість років баг-баунті
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Деталі
Всього на участь у програмі пошуку вразливостей (баг-баунті) у додатку monobank подали заявки майже 1000 учасників. На наступний етап перейшли 275 людей — вони підписали NDA з компанією.
Підписання NDA відбувалося через додаток «Дія», зокрема для того, щоб відсіяти громадян країни-агресора.
Активно брали участь в баг-баунті 23 хантери, які подали 46 звітів. Вразливостей критичного рівня (Р1) учасники баг-баунті не виявили, вразливостей високого рівня (Р2) виявили дві, вразливостей рівня P3 — одну, та шість підтверджених вразливостей найнижчого рівня — Р4.
Найбільша нагорода, яку monobank виплатить за результатами баг-баунті — $750 за знайдену вразливість другого рівня. За знайдені вразливості третього рівня (Р3) хантери отримають по $500, а винагорода за знайдені вразливості четвертого рівня (Р4) — $250. Вразливостей останнього типу хантери знайшли шість.
Також всім хантерам виплатять додатково по $100 за участь у баг-баунті. Загалом mono виплатить учасникам програми $6800.
Наступне баг-баунті в monobank планують провести через рік або два. «Вибір періодичності залежатиме від обсягу нових функцій у додатку», — зазначив Chief Information Officer Fintech Band Максим Пугач.
Коментарі - 1
При этом надо было подписать для участия договор (!) что в случае раскрытия конфиденциальной информации — тебя обязывает банк заплатить 1 000 000 гривен (!) штрафа + убытки.
То есть если по какой-то причине «белый хакер» не понравится МоноБанку — они его легко засудят, особенно учитывая коррупционные суды в Украине. А зная политику руководства МоноБанка — которые блокируют участников по геолокации/по политическим причинам и так далее — лучше обходить десятой дорогой подобные предложения и адекватные «белые хакеры» это понимают.
Посмотрел бы Гороховский как проводят подобные программы крупные компании вроде Amazon / Meta / Google и др. — может быть чему-то научились и привлекли бы серьёзных людей, которые бы нашли дыры в безопасности. Ну, а так всему чему научились — хвалиться что отбили DDOS-атаку, которую по факту отбил Амазон S3.
У банка хорошее приложение и интересная разработка, действительно полезная для многих украинцев. Но то какую политику ведёт руководство — вызывает скорее неприязнь. И провалы с громкими запусками в европейских странах — тоже показательны.
Ну, а судьбу Моно хорошо увидим как начнутся проблемы у всей банковской системы после включения печатного станка. Почитаю тогда новости про там «всё круто»)