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21 грудня 2023, 15:54

«єОселя»: Найбільше кредитів під 3% беруть військовослужбовці та силовики

В Україні пільгові іпотечні кредити за програмою «єОселя» на 8,8 млрд грн вже отримали 5898 родин. Про це повідомило Міністерство економіки.

В Україні пільгові іпотечні кредити за програмою «єОселя» на 8,8 млрд грн вже отримали 5898 родин.
Фото:depositphotos

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Скільки видано кредитів

«Від початку дії програми „єОселя“ кредити на придбання житла взяли майже 5,9 тис. родин. За минулий тиждень було видано 208 кредитів на суму 331,5 млн грн. Зокрема, найбільше кредитів під 3% отримали військовослужбовці та силовики. Такою ж відсотковою ставкою можуть скористатися педагоги, медики та науковці», — зазначила заступник міністра Надія Бігун.

У міністерстві уточнили, що за минулий тиждень кредити під 3% отримали 109 військовослужбовців та силовиків, 23 педагоги, 14 медиків і два науковці.

Де беруть найбільше іпотечних кредитів

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці Києва (48), Київської області (52), Вінницької (14), Львівської (11) та Рівненської області (10).

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (158 кредитів) та у забудовника (40 кредитів). Також 10 українців взяли кредити на купівлю житла в обʼєктах, що зводяться.

Програма «єОселя»

Програма почала свою роботу в жовтні минулого року. Реалізовують її Мінекономіки спільно з Мінцифрою та «Укрфінжитлом». Банками-партнерами «єОселі» стали Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк та Sense Bank.

Джерело: Мінфін
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